La fundación cultural Latin Grammy anuncia la beca Noel Schajris 2026

La beca consolida aún más el compromiso de Schajris de apoyar a la próxima generación de creadores musicales. A lo largo de su carrera, ha contribuido generosamente con su tiempo y sus recursos para apoyar a jóvenes artistas en formación a través de su programa de mentoría, y ha participado en diversos programas y eventos del GRAMMY y del Latin GRAMMY, más recientemente, en el Latin GRAMMY En Las Escuelas™ en Memphis, TN.

“Desde niño soñaba con vivir de la música. La vida y el público me han regalado una carrera y la posibilidad de expresar mi alma a través de canciones, y esa enorme bendición se transforma en la oportunidad de que algún amante de la música pueda vivir esa experiencia increíble”, dijo Scharjis. “No hay nada más hermoso que aprender, ni nada más importante que la educación. No veo la hora de escuchar a todo ese talento que, no tengo duda, me emocionará y me llenará el corazón”.

“Nos continúa conmoviendo la generosidad de artistas y miembros de nuestra comunidad musical, así como su compromiso con el legado de la música latina y con sus futuros creadores”, dijo Raquel “Rocky” Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. “Cada año crece el impacto acumulado, generando un efecto dominó de servicios y sueños cumplidos tanto para los patrocinadores como para los creadores”.

Además de la Beca Noel Schajris 2026, diversas becas están disponibles para estudiantes de música entre los 17 y los 25 años, con una pasión por la música latina, que enfrenten limitaciones financieras e inicien sus estudios en otoño de 2026:

Por segundo año consecutivo, Berklee ofrecerá la Berklee y Fundación Cultural Latin GRAMMY Beca Emerging Talent, una beca presidencial completa que cubre la matrícula, cuotas integrales, paquete obligatorio de laptop y software (solo para estudiantes de primer año), alojamiento en el campus y servicios integrales.

Como se anunció previamente durante la Semana Latin GRAMMY 2025, tres (3) Becas Talento para Matrícula de hasta $120,000 dólares cada una se otorgarán a estudiantes para cubrir costos de matrícula y alojamiento, así como servicios integrales proporcionados por la Fundación, destinados a una licenciatura de cuatro años en la institución de su elección. Estas incluyen las siguientes:



La Beca Legado Celia Cruz rinde homenaje a la voz, al espíritu y al inquebrantable orgullo de Cruz por su cultura, que transformó la música e inspiró a generaciones alrededor del mundo. Mientras celebramos el centenario de su nacimiento en 2025, la beca honra su extraordinario legado y el camino que trazó para futuros artistas.



La Beca Kany García — patrocinada por la ganadora del Latin GRAMMY, nominada al GRAMMY y homenajeada en los Leading Ladies of Entertainment 2022 — otorgará una beca para beneficiar a una joven artista que estudia música latina.



La Beca Manolo Díaz, en honor a uno de los miembros fundadores de la Fundación, quien actualmente forma parte de su Consejo Directivo, y será patrocinada por otro miembro del Consejo, Mireya Blavia, en reconocimiento de las contribuciones de Díaz, así como de su legado en la industria.

También, diversas Becas de Asistencia para Matrícula, de entre $7,500 y $12,500 dólares cada una, para costos de matrícula y servicios integrales serán otorgadas a estudiantes que inicien sus estudios o que actualmente cursen en la institución musical de su elección. El importe final de la beca, junto con todos los detalles, se comunicará a los seleccionados. Bulova patrocinará una (1) Beca de Asistencia para Matrícula de hasta $10,000 dólares, que incluirá un componente educativo-experiencial durante la 27.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY® en noviembre de 2026.

La Fundación Cultural Latin GRAMMY está aceptando solicitudes para las becas de 2026 hasta el 10 de abril de 2026 a las 11:59 p.m. EDT. Haga clic aquí para revisar las directrices de 2026 y solicitar. La solicitud incluye dos videos de audición, dos cartas de recomendación, dos ensayos y una carta de aceptación de una universidad acreditada. Los materiales pueden enviarse en inglés, español o portugués.