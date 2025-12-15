Suscríbete
Entretenimiento

Paulina Goto gana "¿Quién es la máscara?" como Tropi Coco

Tras vencer a Metaliebre en el segundo duelo de la gran final, Tropi Coco se enfrentó a Carro Ñero y ganó

Diciembre 15, 2025 
Diana Laura Sánchez
De los 18 personajes que participaron en la contienda, solo cuatro lograron llegar a la final y uno de ellos pasó a la historia del reality como el más misterioso de la televisión. En la última emisión del programa, vimos las interpretaciones de Carro Ñero, Tropi Coco, Maestro Bops y Metaliebre, siendo estos últimos dos Daniel Sosa y Marie Claire Harp.

La cantante Paulina Goto se lució en la décima semana con “I Will Always Love You”, de Whitney Houston y después cantó al lado de Carlos Rivera, uno de sus éxitos, “Larga vida”. Antes de que se revelara su identidad, los investigadores hicieron sus pronósticos, pensando que se podría tratar de Becky G, Sofía Reyes, Bianca Marroquín, Alma Cero, Natasha Dupeyrón o Ana Layevska, pero en el último momento Ana Brenda apostó por Paulina Goto.

La ganadora del programa contó que la buscaron desde temporadas pasadas para que participara, sin embargo, no accedió por la muerte de su padre, y a través de su personaje, contó un poco de su papá, Eduardo, quien siempre soñó con ser artista. Paulina Goto se ganó los corazones del público con su personaje, uno de los más queridos por la gente. Paulina compitió durante diez semanas en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana.

Paulina expresó, “Estoy superagradecida, que un proyecto hermoso muy mágico disfruté cada vez que me paré aquí en el escenario., Sentí que hace mucho mi niña interior no salía a jugar así y a ser libre”.

Diana Laura Sánchez
