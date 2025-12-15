Roberto Carlos sufre accidente automovilístico en Brasil durante grabación de TV

De acuerdo con varios reportes, los hechos ocurrieron la mañana del domingo, durante el rodaje de un programa especial de fin de año, cuando el intérprete Roberto Carlos se encontraba manejando su coche, un Cadillac, cuando presentó una falla en el sistema de frenos y terminó impactando contra tres automóviles del equipo técnico.

Tras el incidente, el artista y tres personas fueron trasladadas a un hospital de la ciudad de Gramado, pero solo de manera preventiva. En un comunicado se dio a conocer que los involucrados se encuentran bien. “Fue ingresado en el hospital y fue dado de alta poco después, sin mayores problemas. Agradecemos sinceramente las manifestaciones de afecto y tranquilizamos a todos informando que los involucrados están bien”.

El intérprete brasileño fue atendido en un hospital de Gramado tras verse involucrado en el percance, mientras participaba en las grabaciones del tradicional especial navideño de TV Globo, uno de los más vistos en la televisión brasileña y que cada año reúne a millones de espectadores.

Afortunadamente el accidente fue de menor gravedad y no se registraron consecuencias médicas importantes,según se informó luego de que el cantante fue sometido a una revisión médica como medida de precaución.

Roberto Carlos ya fue dado de alta poco después de haber sido atendido, sin que se detectaran lesiones graves ni complicaciones derivadas del accidente.