Emily Cattan: la bailarina mexicana que conquista escenarios alrededor del mundo

Desde la Ciudad de México hasta algunos de los escenarios más relevantes de la danza contemporánea y comercial a nivel internacional, Emily Cattan ha construido una carrera que se mueve con la misma naturalidad entre la técnica, la emoción y la versatilidad. Bailarina y coreógrafa, su trayectoria es el reflejo de una generación de artistas mexicanos que entienden el cuerpo como un lenguaje global.

Formada en el Certificate Program del Peridance Center en Nueva York, Emily amplió su mirada artística participando en el International Journey con la Kibbutz Contemporary Dance Company, además de entrenarse en espacios reconocidos como Gaga Lab, Rubberband, Gallim y NVA & Guests, entornos que han marcado su sensibilidad contemporánea y su capacidad de adaptación a múltiples estilos.

Su paso por la Peridance Contemporary Dance Company, bajo la dirección de Igal Perry, consolidó su presencia escénica y su profesionalismo. Durante la temporada 2022–2023 trabajó con coreógrafos como Nicolas Palmquist, sumando experiencia en repertorio contemporáneo de alto nivel. Paralelamente, formó parte de compañías freelance como Ryder Dance, participando en el show Homecoming, y Beth Graczyk Productions INC, con la obra Decay Delay.

Uno de los momentos más significativos de su carrera fue su participación en el Table of Silence Project, presentado en el Lincoln Center como parte del memorial del 9/11, junto a Buglisi Dance Theatre, con coreografía de Jacqulyn Buglisi. Un proyecto de profunda carga simbólica que reafirmó su compromiso con la danza como vehículo de memoria y expresión colectiva.

En el ámbito comercial, Emily ha trabajado con artistas de distintos géneros y escenas, entre ellos Aurora, Natanael Cano, Maldy, Humbe, Danna Paola, Angélica Garcia y Ms. Nina, demostrando una versatilidad que le permite transitar con soltura entre el escenario experimental y el espectáculo masivo.

Más allá de su labor como intérprete, Emily también se ha desarrollado como coreógrafa y artista visual, explorando temas sociales y emocionales a través del movimiento. Ha presentado piezas como Ni una más y Fame After Death en el KNJ Theater de Nueva York, y en colaboración con Andrea Villarreal, obtuvo el primer lugar en el concurso NOCTÁMBULOS 2024 con la obra Dentro de mis Recuerdos.

Durante 2025, formó parte del colectivo de danza contemporánea ATERNO, dirigido por César Broderman, presentando las obras REGRESO en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la Sala Elisa Carrillo y el Teatro Raúl Flores Canelo, así como NINGÚN LUGAR A DONDE IR en el Teatro del Estado de Xalapa.

Actualmente, Emily Cattan es parte del equipo de bailarines del artista Humbe, acompañándolo en su gira Dueño del Cielo, que inició en el Palacio de los Deportes y marca el arranque de su gira mundial en 2026.

Con una carrera que cruza fronteras, estilos y formatos, Emily representa a una nueva ola de bailarinas mexicanas que triunfan en el mundo sin perder identidad. Su cuerpo narra historias que conectan lo íntimo con lo colectivo, lo local con lo global, confirmando que la danza —cuando es honesta— no necesita traducción.