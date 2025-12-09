Ivana de María espera su primer hijo con Andrés del Sol

La empresaria Gina Diez Barroso, ilusionada por convertirse en abuela, compartió un tierno mensaje anunciando el embarazo de su hija Ivana de María. Con motivo del baby shower del bebé, Gina escribió, “con mucha alegría quiero compartirles que Ivana de María va a ser mamá, y yo no podría estar más contenta”.

“Sé que esta etapa trae cambios y varios retos, las mujeres sabemos bien, pero también sé que Ivana tiene la determinación, la feurza y las herramientas para ser una excelente mamá, de eso estoy segura”, añadió.

La empresaria compartió algunas fotos del baby de Ivana, donde la actriz presumió su baby bump con un vestido en tono lila, en la dulce espera de su primer hijo con su pareja Andrés del Sol, con quien ha mantenido su relación bajo perfil, ya que la actriz ha preferido manejar su vida privada con discreción, mostrando solo pequeños detalles.