Ryan Gosling visitó México para promocionar su nueva película

El protagonista de filmes como “Barbie” y “La La Land”, generó gran expectativa entre sus seguidores mexicanos, quienes acudieron al evento en el Bosque de Chapultepec, donde se llevó a cabo la presentación y conferencia de prensa para verlo cerca durante su paso por la capital del país.

JDS Agencia

Ryan Gosling llegó acompañado de los directores Phil Bord y Christopher Miller, para promocionar la película, basada en la novela Project Hail Mary de Andy Weir. En la cinta, el actor interpreta a Ryland Grace, un científico que despierta en una nave espacial sin recordar su misión, para después descubrir que es la última esperanza para salvar la humanidad.

Durante su encuentro con el público y la prensa, Ryan sorprendió al hablar en español durante su mensaje en el que agradeció el cariño del público mexicano y expresó su entusiasmo por presentar la película en el país, lo que provocó la ovación de los asistentes.

Gosling también participó en un evento en el Papalote Museo del Niño, donde recibió un reconocimiento simbólico que incluyó una constelación con su nombre. En el lugar habló sobre el proceso de filmación y confesó que interpretar al personaje lo llevó a reflexionar sobre la vida y el futuro.

Ryan dijo que el nuevo proyecto busca transmitir un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones y aseguró que la historia fue pensada para inspirar a su propia familia y a los jóvenes espectadores.