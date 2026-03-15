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Eiza González deslumbra en el SXSW con un look elegante

La actriz mexicana acaparó las miradas durante su paso por la alfombra roja del festival South by Soyuthwest, donde asistió al estreno de I Love Boosters en el histórico Paramount Theatre de Austin, Texas

Marzo 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Eiza González llegó al recinto entre aplausos y flashes de cámaras, consolidándose como una de las presencias latinas más destacadas del evento cinematográfico y musical. Para la ocasión, González apostó por un look elegante y contemporáneo que combinó sofisticación con un aire audaz. La actriz lució un vestido de silueta estilizada que resaltó su figura, acompañado de accesorios minimalistas y un maquillaje de acabado luminoso que enfatizó sus rasgos.

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El estilismo no pasó desapercibido entre fotógrafos y asistentes del festival, quienes destacaron la capacidad de la intérprete para dominar la alfombra con un estilo propio. En redes sociales, seguidores y expertos en moda elogiaron la elección del atuendo, señalando que reflejó tanto la elegancia característica de la actriz como su constante evolución dentro de la escena internacional.

La presencia de Eiza González en el estreno de I Love Boosters reafirma su creciente proyección en Hollywood. Su aparición en SXSW no solo celebró el debut de la cinta ante el publico, sino que también volvió a colocarla en las figuras latinas que marcan tendencia en las alfombras rojas del cine global.

Eiza González
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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