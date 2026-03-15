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Familia de José Ángel Bichir revela cómo se encuentra el actor tras sufrir accidente

Luego de que el actor cayó desde un tercer piso de un edificio, fue hospitalizado

Marzo 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La familia del actor informó que permanece internado tras sufrir una caída derivado de una crisis de salud mental, donde está recibiendo atención médica especializada por una fractura facial y un cuadro clínico descrito como abdomen agudo.

Horas después del incidente, familiares difundieron un comunicado en redes sociales en el que explicaron el contexto de lo ocurrido y pidieron evitar especulaciones sobre el caso.

En un mensaje difundido por la familia, señalaron que el actor atravesó una crisis de salud mental que provocó el accidente, indicando que el durante ese momento el actor cayó por una ventana, dejando en claro que no fue un acto voluntario ni una decisión consciente.

Sus padres, Odiseo Bichir y la productora Patricia Pascual, aclararon que no se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el accidente y reiteró que la caída no tuvo relación con una decisión de autolesión. “José Ángele no estaba ebrio, no quiso hacerse daño”, explicó.

Su mamá, detalló las lesiones que sufrió el actor, “tiene fracturas en su talón, otra en la clavícula y perdió dos dientes, eso es todo lo que tiene. Él está muy fuerte y va a estar bien, el resto de su cuerpo está bien”.

El comunicado puntualiza, “José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo.. cayó por una ventana, no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad cayó”.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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