Revista
Síguenos en:
Personalidades

Canelo Álvarez y Fernanda Gómez muestran por primera vez a su hija

La reciente publicación de la pareja ha generado atención mediática luego de que presentaran por primera vez el rostro de su hija menor, Eva Victoria

Mayo 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
canelo-alvarez-hija.jpeg

Canelo Álvarez y Fernanda Gómez compartieron una serie de fotografías familiares en las que aparece la bebé, quien hasta ahora se había mantenido fuera del ojo público. Las imágenes muestran momentos íntimos junto a sus padres y su hermana mayor, lo que provocó una ola de comentarios positivos por parte de sus seguidores y figuras públicas.

Eva Victoria nació el 8 de agosto de 2025, pero fue presentada públicamente hasta 8 meses después de su nacimiento, marcando la primera vez que sus padres decidieron mostrar su rostro sin restricciones.

El mensaje que acompañó la publicación dice, “Eva Victoria, mi otro angelito en la tierra. Te amamos, gracias por llegar a nuestras vidas”.

Las otos evidencian la dinámica familiar del boxeador, considerado uno de los deportistas más exitosos de México, quien es padre de cinco hijos. En las imágenes la pequeña aparece incluso acompañando a su padre en actividades relacionadas con su carrera, lo que refuerza la imagen cercana que proyecta el campeón fuera del ring.

‘Canelo’ alvarez Fernanda Gómez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
seis-universos-una-mujer-el-nuevo-manifiesto-de-o-media-con-vanessa-huppenkothen.png
Personalidades
Seis universos, una mujer: el nuevo manifiesto de OMedia con Vanessa Huppenkothen
Abril 28, 2026
 · 
Caras
DSC09934.JPG
Personalidades
Gala Dinner México vs Brasil Leyendas: una noche de nostalgia, legado y encuentro entre íconos
Abril 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
EXCLUSIVA: Mia Rubín, la voz de una nueva generación musical en México
Personalidades
EXCLUSIVA: Mia Rubín Legarreta, la voz de una nueva generación musical en México
Abril 20, 2026
 · 
Tania Franco
antonela-rocuzzo.jpeg
Personalidades
Antonela Roccuzzo deslumbra con un look de impacto
Abril 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Emily Álvarez destaca en el día uno del Longines Global Champions Tour 2026 en CDMX
Personalidades
Emily Álvarez destaca en el día uno del Longines Global Champions Tour 2026 en CDMX
La hija del Canelo Álvarez destacó entre más de 70 jinetes en el primer día del torneo ecuestre en Campo Marte, con su papá aplaudiendo su participación desde su asiento
Abril 16, 2026
 · 
Tania Franco
hijos de carlos salinas
Personalidades
Los hijos de Carlos Salinas de Gortari: así son sus vidas hoy
Marzo 06, 2021
 · 
Comercial
jose-jose.jpg
Personalidades
José José: biografía completa del Príncipe de la Canción (vida, canciones y muerte)
Septiembre 01, 2020
 · 
Gabriela Velasco
charles-leclerc-yate
Personalidades
Charles Leclerc compra un exclusivo yate de lujo
El piloto monegasco de la Fórmula 1, Charles Leclerc llamó la atención por la compra de un exclusivo yate de lujo, una muestra del estilo de vida que rodea a las principales figuras del automovilismo internacional
Abril 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez