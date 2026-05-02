Canelo Álvarez y Fernanda Gómez muestran por primera vez a su hija

Canelo Álvarez y Fernanda Gómez compartieron una serie de fotografías familiares en las que aparece la bebé, quien hasta ahora se había mantenido fuera del ojo público. Las imágenes muestran momentos íntimos junto a sus padres y su hermana mayor, lo que provocó una ola de comentarios positivos por parte de sus seguidores y figuras públicas.

Eva Victoria nació el 8 de agosto de 2025, pero fue presentada públicamente hasta 8 meses después de su nacimiento, marcando la primera vez que sus padres decidieron mostrar su rostro sin restricciones.

El mensaje que acompañó la publicación dice, “Eva Victoria, mi otro angelito en la tierra. Te amamos, gracias por llegar a nuestras vidas”.

Las otos evidencian la dinámica familiar del boxeador, considerado uno de los deportistas más exitosos de México, quien es padre de cinco hijos. En las imágenes la pequeña aparece incluso acompañando a su padre en actividades relacionadas con su carrera, lo que refuerza la imagen cercana que proyecta el campeón fuera del ring.