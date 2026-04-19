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Antonela Roccuzzo deslumbra con un look de impacto

La empresaria argentina, esposa de Messi reafirma su posición como referente del estilo internacional al acaparar las miradas durante el lanzamiento de la colección Blue Book 2026 de Tiffany & Co. en Nueva York

Abril 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El evento, considerado uno de los más exclusivos del calendario de la alta joyería, reunió a celebridades y figuras influyentes en una gala celebrada en el Park Avenue Armony. Antonela quien es embajadora de la firma, destacó por su elección de un elegante vestido azul de noche, minimalista y sofisticado.

El diseño que lució fue de silueta ceñida, mangas largas y espalda abierta, que complementó con un exclusivo collar perteneciente a la nueva colección, inspirado en los archivos del histórico diseñador Jean Schlumberger. La pieza, elaborada en platino y oro con diamantes de alta pureza, forma parte de una línea que reinterpreta motivos naturales y destaca por su carácter artesanal y su alto valor en el mercado de la joyería.

La gala formó parte de la presentación de “Hidden Garden”, una colección que transformó el recinto en un entorno inspirado en la flora y fauna, reforzando la identidad creativa de la marca.

Con esta aparición, Antonela reafirma su papel como embajadora global del lujo y figura influyente en el circuito internacional.

Antonela Roccuzzo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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