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Joe Jonas habla sobre la crianza compartida con Sophie Turner: “Mis hijas me dieron un propósito”

El cantante abrió su corazón en el podcast ‘Hey Jonas’ y confesó cómo la paternidad transformó su vida tras su separación de la actriz.

Junio 04, 2026 • 
Tania Franco
joe jonas sophie turner

Getty Images.

Joe Jonas habló sin filtros sobre uno de los aspectos más importantes de su vida actual: la crianza compartida de sus hijas junto a Sophie Turner. Durante una conversación en el podcast ‘Hey Jonas’, que comparte con sus hermanos Kevin y Nick Jonas, el cantante reflexionó sobre cómo la paternidad le ha dado una nueva perspectiva y propósito, incluso en los momentos más difíciles.

Sí, soy un padre soltero y comparto la crianza con la madre de mis hijos. Y creo que mis hijos me han dado un propósito nuevamente en la vida.
Joe Jonas
Sophie Turner y Joe Jonas

Getty Images.

El integrante de los Jonas Brothers explicó que, aunque disfruta profundamente su carrera, trabajar tiene ahora un significado diferente porque sabe que, después de cada compromiso profesional, puede regresar al tiempo que comparte con sus hijas, Willa que nació en julio de 2020 y Delphine, nacida el 14 de julio de 2022.

Puedo esforzarme cuando no estoy con ellas y luego regresar al tiempo que compartimos juntos hace que valga mucho más la pena trabajar tan duro.
Joe Jonas
joe jonas sophie turner

Getty Images

Joe también confesó que ellas se han convertido en su mayor fuente de fortaleza emocional. Según relató, incluso en sus días más tristes, un abrazo de sus pequeñas es suficiente para recordarle lo que realmente importa.

Realmente me han dado una razón para vivir, diría yo. En mis momentos más tristes, puedo recordar rápidamente que un abrazo de ellas puede resolver todos los problemas del mundo.
Joe Jonas

Además, agradeció mantener una relación de crianza compartida con Sophie Turner y reconoció el valor de contar con personas cercanas que lo han ayudado a navegar esta nueva etapa de su vida. Las declaraciones ofrecen una de las reflexiones más personales del cantante desde su separación de la actriz en 2023 y muestran el papel fundamental que la paternidad ocupa actualmente en su vida.

Joe Jonas Jonas Brothers
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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