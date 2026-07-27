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¿Qué pasó entre Usher y una fan en pleno concierto? El video desata un intenso debate

La mujer respondió al incómodo momento y a las críticas en redes sociales, aseguró que nunca supo qué ocurriría al subir al escenario durante el concierto en Nashville.

Julio 27, 2026 • 
Tania Franco
¿Qué pasó entre Usher y una fan en pleno concierto? El video desata un intenso debate

IG: Usher

Un inesperado momento protagonizado por Usher durante su concierto en Nashville se ha vuelto viral. El cantante interrumpió una de las dinámicas más populares de su espectáculo después de notar que una fan parecía sentirse incómoda con la interacción sobre el escenario.

¿Qué ocasionó la polémica?

Durante la interpretación de “Can U Handle It?”, Usher invitó a una asistente identificada como Gabrielle Cheyenne a subir al escenario, donde acostumbra realizar una sensual serenata. Sin embargo, mientras el cantante se acercaba e intentaba continuar con la dinámica, la joven comenzó a mostrarse rígida e incómoda, haciéndose para atrás. Al percatarse de ello, Usher se alejó y dijo al público: “Creo que ella no quiere estar en el escenario”, antes de indicar que la acompañaran de regreso a su lugar.

El video desató un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios criticaron a la fan por no seguir la dinámica del concierto, otros elogiaron la reacción de Usher por respetar su lenguaje corporal y detener el momento cuando percibió que ella no se sentía cómoda.

¿Qué pasó entre Usher y una fan en pleno concierto? El video desata un intenso debate

Jamie McCarthy/Getty Images

La fan rompe el silencio

Horas después, Gabrielle Cheyenne rompió el silencio a través de sus redes sociales. Explicó que el equipo del artista la trasladó junto con su madre a la zona VIP antes del espectáculo, pero que nunca le informaron que sería parte de ese segmento del show. También aseguró que disfrutó la experiencia y negó tener algún conflicto con el cantante, además de pedir que dejaran de atacarla por su reacción. Incluso, su madre compartió una fotografía de Gabrielle junto a Jenn Goicoechea, esposa de Usher, para desmentir cualquier supuesto malentendido entre ambas partes.

Aunque el incómodo momento se convirtió rápidamente en tendencia, muchos seguidores destacaron que la actitud de Usher fue una muestra de respeto hacia los límites de la fan, priorizando su comodidad antes que continuar con una de las escenas más características de su espectáculo.

Usher
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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