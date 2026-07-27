El trágico final del papá de Dove Cameron: el dolor que la llevó a cambiar su nombre para siempre

Con un carrusel de fotografías y la frase “Quizá el cielo sea un club de jazz”, Dove Cameron volvió a rendir homenaje a su padre, Philip Hosterman, quien habría celebrado un cumpleaños más. La publicación emocionó a sus seguidores y recordó la historia detrás del nombre con el que el mundo la conoce.

La tragedia que cambió su vida

Philip Hosterman falleció en 2011, cuando Dove tenía apenas 15 años. Años después, la actriz reveló que su padre murió por suicidio, una pérdida que la acompañó durante toda su adolescencia y que ha descrito como uno de los momentos más difíciles de su vida. En el podcast Call Her Daddy, incluso recordó que sufrió un ataque de pánico al enterarse de la noticia.

¿Por qué cambió su nombre?

Aunque nació como Chloe Celeste Hosterman, la estrella de Descendants decidió cambiar legalmente su nombre a Dove Cameron para mantener vivo el recuerdo de su padre.

En varias ocasiones ha explicado que “Dove” era el apodo con el que él la llamaba desde que era muy pequeña. Como nunca pudo despedirse de él, sintió que llevar ese nombre era la forma más permanente de honrar su memoria.

Las otras pérdidas que marcaron a la actriz

La muerte de su padre no ha sido el único episodio doloroso en la vida de Dove. En 2019 sufrió otra pérdida devastadora con el fallecimiento de su amigo y compañero de Descendants, Cameron Boyce, a quien consideraba parte de su familia. La actriz ha confesado que esa noticia reabrió parte del duelo que aún cargaba por su padre.

Seis años de extrañarte, once años de amarte. Con el corazón pesado, pero lleno de amor. Nos volveremos a ver algún día. Dove Cameron

Además, Dove ha hablado abiertamente sobre el bullying que sufrió durante su infancia, así como de sus problemas de ansiedad y depresión, temas que hoy aborda con naturalidad para promover conversaciones sobre salud mental. Más de una década después de la muerte de Philip Hosterman, Dove Cameron continúa dedicándole mensajes en fechas especiales.