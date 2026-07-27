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¿Quién es Fede Vigevani? Su fortuna, récords y cómo se convirtió en el rey de YouTube en español

El creador uruguayo pasó de hacer bromas en internet a construir uno de los canales más grandes del mundo, con millones de seguidores, récords históricos y una fortuna multimillonaria.

Julio 27, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién es Fede Vigevani? Su fortuna, récords y cómo se convirtió en el rey de YouTube en español

IG: @fedevigevani

Hablar de Fede Vigevani es hablar de uno de los mayores fenómenos digitales de la actualidad. El creador de contenido uruguayo no solo domina YouTube en habla hispana, sino que también se ha convertido en uno de los youtubers más vistos del planeta gracias a una comunidad de millones de seguidores que consume sus retos extremos, historias de misterio, exploraciones y desafíos virales.

¿Quién es Fede Vigevani? Su fortuna, récords y cómo se convirtió en el rey de YouTube en español

IG: @fedevigevani

¿Quién es Fede Vigevani?

Federico Augusto Vigevani de Arce nació el 1 de octubre de 1994 en Montevideo, Uruguay. Comenzó a subir videos a YouTube cuando era adolescente y alcanzó sus primeros grandes éxitos con el canal Dosogas, un proyecto de bromas y cámaras ocultas que lo dio a conocer en Latinoamérica. Tras el fin del grupo, decidió emprender su carrera como solista, una apuesta que terminó convirtiéndolo en una de las figuras más importantes del entretenimiento digital.

Actualmente reside en México y su contenido está dirigido principalmente al público juvenil, combinando producciones de gran escala con un equipo de colaboradores que participa en la mayoría de sus videos.

¿Quién es Fede Vigevani? Su fortuna, récords y cómo se convirtió en el rey de YouTube en español

IG: @fedevigevani

Sus logros destacan:

  • Más de 75 millones de suscriptores en su canal principal.
  • Más de 27 mil millones de visualizaciones acumuladas.
  • Uno de los canales de entretenimiento más grandes del mundo.
  • Colaboraciones con creadores internacionales como MrBeast.
  • Conducción de los Kids’ Choice Awards México.
¿Quién es Fede Vigevani? Su fortuna, récords y cómo se convirtió en el rey de YouTube en español

IG: @fedevigevani.

¿De cuánto es la fortuna de Fede Vigevani?

Fede nunca ha revelado públicamente su patrimonio, por lo que no existe una cifra oficial. Sin embargo, plataformas especializadas que analizan el rendimiento de YouTube estiman que solo su canal principal podría generar alrededor de 500 mil dólares mensuales por publicidad, aunque esa cifra varía según las visualizaciones, el tipo de contenido y los acuerdos comerciales. Además de los ingresos por YouTube, también obtiene ganancias por patrocinios, giras, mercancía y otros proyectos de entretenimiento.

¿Quién es Fede Vigevani? Su fortuna, récords y cómo se convirtió en el rey de YouTube en español

IG: @fedevigevani

El 19 de julio de 2026, lo anunciaron como el doceavo habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026, pocos días antes del estreno. Es el primer “infiltrado” del reality, los espectadores le envían retos y misiones a través de WhatsApp, y él debe cumplirlas sin que los habitantes descubran su verdadero rol.

La casa de los famosos
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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