Quién es Romina Hinojosa la ciclista mexicana que recibió las flores de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026

El emotivo gesto se volvió viral y avivó las versiones de que ambos mantienen una relación sentimental. Aunque ninguno de los dos ha hecho un anuncio formal sobre su noviazgo, en las últimas semanas se les ha visto juntos en distintos momentos del Tour, compartiendo muestras de cariño y apoyándose mutuamente durante la competencia, lo que ha fortalecido las especulaciones sobre su relación.

En redes sociales comenzó a circular el video del romántico momento tras finalizar una de las etapas del Tour de Francia, donde Isaac del Toro descendió del podio y caminó directamente hacia Romina para entregarle el ramo de flores que acababa de recibir durante la ceremonia de premiación. La joven respondió con un abrazo y un beso, una escena que rápidamente fue interpretada como una muestra pública de su supuesta relación.

¿Quién es Romina Hinojosa, la supuesta novia de Isaac del Toro?

Romina Hinojosa tiene 23 años y es una ciclista profesional mexicana. Es identificada como originaria de San Pedro Garza García, Nuevo León, aunque nació en Tamaulipas y creció desde pequeña en Nuevo León. Actualmente forma parte del equipo europeo Lotto-Intermanché Ladies, con el que disputa competencias del calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Su especialidad son las pruebas de montaña y de ruta, disciplina en la que ha representado a México en diversas competencias internacionales. Entre sus resultados más destacados figura el subcampeonato nacional de ruta y contrarreloj en 2025, además de su participación en el Campeonato Mundial de Ruta celebrado en Kigali, Ruanda.

Al igual que Isaac del Toro, Romina ha construido su trayectoria en Europa con el objetivo de consolidarse entre las mejores ciclistas del mundo. Su incorporación al ciclismo profesional le ha permitido competir en importantes carreras del calendario femenino, incluyendo pruebas por etapas de gran nivel, donde continúa sumando experiencia internacional.