Ferran Torres y Marcos Llorente desatan rumores tras aparecer cariñosos en Ibiza

Las fotos muestran a ambos futbolistas relajándose a bordo de un yate y compartiendo momentos de cercanía, abrazos y gestos de afecto mientras disfrutaban del mar Mediterráneo. Las fotos rápidamente comenzaron a circular redes sociales, donde numerosos usuarios especularon sobre una posible relación amorosa.

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Hasta el momento ninguno se ha pronunciado al respecto de dichos rumores y tampoco se sabe que mantengan una relación sentimental con otras personas.

Ambos futbolistas han mantenido una amistad desde hace varios años gracias a su convivencia en la selección española y aprovecharon el periodo vacacional tras conquistar el Mundial de 2026 para coincidir en la isla balear, uno de los destinos favoritos de numerosos deportistas y celebridades durante el verano.

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Marcos Llorente es un futbolista español que se desempeña principalmente como centrocampista, aunque también puede jugar como lateral derecho o mediocentro defensivo gracias a su versatilidad.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, debutó en el primer equipo tras una cesión al Alavés. En 2019, fichó por el Atlético de Madrid, club con el que ha conquistado títulos nacionales y se ha consolidado como una de las piezas importantes del esquema rojiblanco.