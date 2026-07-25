Revista
Síguenos en:
Personalidades

Ferran Torres y Marcos Llorente desatan rumores tras aparecer cariñosos en Ibiza

Los futbolistas se convirtieron en tendencia en redes sociales después de que se viralizaran varias fotos en las que aparecen disfrutando de unos días de descanso en Ibiza, mostrando una gran complicidad que desató todo tipo de comentarios entre los aficionados

Julio 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
ferran-torres-marcos-llorente.jpeg

Grosby Group

Las fotos muestran a ambos futbolistas relajándose a bordo de un yate y compartiendo momentos de cercanía, abrazos y gestos de afecto mientras disfrutaban del mar Mediterráneo. Las fotos rápidamente comenzaron a circular redes sociales, donde numerosos usuarios especularon sobre una posible relación amorosa.

ferran-torres.jpeg

Grosby Group

Hasta el momento ninguno se ha pronunciado al respecto de dichos rumores y tampoco se sabe que mantengan una relación sentimental con otras personas.

Ambos futbolistas han mantenido una amistad desde hace varios años gracias a su convivencia en la selección española y aprovecharon el periodo vacacional tras conquistar el Mundial de 2026 para coincidir en la isla balear, uno de los destinos favoritos de numerosos deportistas y celebridades durante el verano.

marcos-llorente-ferran-torres.jpeg

Getty

Marcos Llorente es un futbolista español que se desempeña principalmente como centrocampista, aunque también puede jugar como lateral derecho o mediocentro defensivo gracias a su versatilidad.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, debutó en el primer equipo tras una cesión al Alavés. En 2019, fichó por el Atlético de Madrid, club con el que ha conquistado títulos nacionales y se ha consolidado como una de las piezas importantes del esquema rojiblanco.

Ferran Torres Marcos Llorente
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
charles-leclerc-alexandra.jpeg
Personalidades
Charles Leclerc y su esposa están esperando su primer hijo juntos
Julio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Isabel Revuelta Poo © Blanca Charolet.jpeg
Personalidades
Isabel Revuelta Poo y las mujeres que marcaron a México
Julio 21, 2026
GL_ALTA.jpg
Personalidades
Guadalupe Loaeza y el regreso de Las niñas bien
Julio 21, 2026
Las claves del impecable estilo de Ferran Torres con el que conquista el mundo de la moda
Personalidades
Ferran Torres no sólo conquistó la Copa de Oro, también es un referente de estilo y moda con su street style
Julio 20, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Dennis Quaid habla de la trágica muerte de Natasha Richardson, su compañera en "Juego de gemelas"
Personalidades
Dennis Quaid habla de la trágica muerte de Natasha Richardson, su compañera en “Juego de gemelas”
Los actores que interpretaron a los padres de Lindsay Lohan en la icónica película Juego de gemelas compartieron pantalla en uno de los clásicos familiares más recordados de los años noventa
Marzo 13, 2026
 · 
Tania Franco
La “niña más bella del mundo”, Thylane Blondeau, anuncia su compromiso con Ben Attal
Personalidades
La “niña más bella del mundo”, Thylane Blondeau, anuncia su compromiso con Ben Attal
La modelo francesa de 24 años, que saltó a la fama siendo niña, confirmó que se casará con el actor y DJ Ben Attal tras una romántica propuesta durante un viaje en Grecia
Marzo 12, 2026
 · 
Tania Franco
JCB B.jpg
Personalidades
Juan Carlos Baumgartner, fundador de spAce, será reconocido en París
Esto ocurrirá durante la ceremonia internacional del France GPDP International Design Award 2026
Marzo 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alexandra-leclerc-charles-leclerc.jpeg
Personalidades
Alexandra Leclerc se posiciona como la número 1 en Instagram tras casarse con Charles Leclerc
Tras celebrar su boda civil el 28 de febrero, la influencer y modelo aumentó masivamente su número de seguidores en su cuenta de Instagram
Marzo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez