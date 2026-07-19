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Ferran Torres
Sports
Quién es Ferran Torres, el héroe de España que marcó el 1-0 contra Argentina en el Mundial 2026
Ferran se convirtió en uno de los nombres más comentados, el delantero del FC Barcelona destacó por su velocidad, movilidad en el ataque y capacidad para jugar en distintas posiciones
Julio 19, 2026
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Diana Laura Sánchez