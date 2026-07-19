Quién es Ferran Torres, el héroe de España que marcó el 1-0 contra Argentina en el Mundial 2026

El futbolista valenciano Ferran Torres nació el 29 de febrero de 2000 en Foios, Valencia, tiene 26 años y se desempeña principalmente como delantero, aunque también puede actuar como extremo por cualquiera de las bandas.

Ferran comenzó jugando futbol sala, y cuando tenía 7 años, ingresó a las categorías inferiores del Valencia, después de completar su formación, debutó profesionalmente con el conjunto valenciano y rápidamente fue considerado una de las mayores promesas del futbol español.

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En 2020 fue fichado por el Manchester City, club con el que compitió en la Premier League. Su etapa en Inglaterra terminó a principios de 2022, cuando el FC Barcelona concretó su regreso al futbol español.

Antes de llegar al equipo mayor, Ferran Torres representó a España en diversas categorías juveniles. Debutó con la selección absoluta en 2020 y posteriormente fue convocado para la Eurocopa, los Juegos Olímpicos de Tokio, el Mundial de Qatar 2022 y la Eurocopa 2024, torneo que España conquistó.

