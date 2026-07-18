¡Inglaterra conquista el tercer lugar del Mundial 2026! Todos los goles del partido

Inglaterra cerró su participación en el Mundial 2026 con una victoria inolvidable. La selección dirigida por Thomas Tuchel venció 6-4 a Francia en el partido por el tercer lugar, disputado en Miami, y consiguió su mejor resultado mundialista desde que se coronó campeona en 1966.

El encuentro fue un auténtico espectáculo ofensivo. Los ingleses construyeron una ventaja de cuatro anotaciones durante el primer tiempo, pero Francia reaccionó tras el descanso y estuvo cerca de completar una remontada histórica.

Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images

¿Quiénes anotaron los goles de Inglaterra contra Francia?

El marcador se construyó de la siguiente manera:

Inglaterra

Declan Rice — minuto 2

Ezri Konsa — minuto 17

Bukayo Saka — minutos 36, 45 y 86, de penal

Jude Bellingham — minuto 97

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Francia

Kylian Mbappé — minutos 47 y 65

Bradley Barcola — minuto 53

Ousmane Dembélé — minuto 95

El tercer lugar representa el mejor resultado de los Three Lions en un Mundial en seis décadas. Saka fue la gran figura del encuentro con tres anotaciones, mientras que Bellingham puso el broche final a uno de los partidos más emocionantes del torneo.