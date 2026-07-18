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¡Inglaterra conquista el tercer lugar del Mundial 2026! Todos los goles del partido

Tras vencer 6-4 a Francia, los Three Lions se impusieron en un partido de diez goles y cerraron el torneo en el podio.

Julio 18, 2026 • 
Tania Franco
¡Inglaterra conquista el tercer lugar del Mundial 2026! Todos los goles del partido

Getty Images.

Inglaterra cerró su participación en el Mundial 2026 con una victoria inolvidable. La selección dirigida por Thomas Tuchel venció 6-4 a Francia en el partido por el tercer lugar, disputado en Miami, y consiguió su mejor resultado mundialista desde que se coronó campeona en 1966.

El encuentro fue un auténtico espectáculo ofensivo. Los ingleses construyeron una ventaja de cuatro anotaciones durante el primer tiempo, pero Francia reaccionó tras el descanso y estuvo cerca de completar una remontada histórica.

¡Inglaterra conquista el tercer lugar del Mundial 2026! Todos los goles del partido

Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images

¿Quiénes anotaron los goles de Inglaterra contra Francia?

El marcador se construyó de la siguiente manera:

Inglaterra

  • Declan Rice — minuto 2
  • Ezri Konsa — minuto 17
  • Bukayo Saka — minutos 36, 45 y 86, de penal
  • Jude Bellingham — minuto 97
La lujosa y millonaria colección de autos de Jude Bellingham

Getty Images

Francia

  • Kylian Mbappé — minutos 47 y 65
  • Bradley Barcola — minuto 53
  • Ousmane Dembélé — minuto 95

El tercer lugar representa el mejor resultado de los Three Lions en un Mundial en seis décadas. Saka fue la gran figura del encuentro con tres anotaciones, mientras que Bellingham puso el broche final a uno de los partidos más emocionantes del torneo.

Jude Bellingham inglaterra Francia Kylian Mbappe
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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