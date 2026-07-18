Quién es la esposa del Dibu Martínez, y a qué se dedica Amanda “Mandinha” Gama y quiénes son sus hijos

Detrás de uno de los mejores porteros del mundo se encuentra su esposa Amanda “Mandinha” Gama Martínez, una empresaria y diseñadora de interiores que ha apoyado y acompañado al futbolista desde los inicios de su carrera.

La mujer que conquistó el corazón del arquero de Argentina nació en Londres y tiene ascendencia portuguesa y brasileña. Su historia de amor con el guardameta surgió cuando ambos eran muy jóvenes, mientras él formaba parte de las categorías del Arsenal y frecuentaba el restaurante de los padres de ella en la capital inglesa. Aunque ambos eran muy tímidos, la química que existía era evidente y comenzaron su relación en 2013, y tras varios años de noviazgo, se casaron en mayo de 2017 en Brocket Hall, un histórica mansión ubicada en Hertfordshire, Inglaterra.

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La esposa del Dibu Martínez ha construido una carrera propia como diseñadora de interiores especializada en habitaciones infantiles. En 2014 fundó su estudio de diseño, dedicado a crear espacios funcionales y seguros para niños, trabajo que le ha permitido consolidarse en el Reino Unido.

Además, es fundadora de MiSueños Kids, una marca enfocada en muebles, decoración, juguetes y artículos infantiles de alta calidad.

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El matrimonio tiene dos hijos, Santiago “Santi” Martínez nacido en junio de 2018 y Ava Martínez, nacido en junio de 2021.

Los hijos del arquero suelen aparecer en celebraciones deportivas, de hecho Emiliano ha contado que acostumbra llevar consigo peluches de sus hijos como amuletos de la buena suerte antes de cada partido.