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Dibu Martínez

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Sports
Quién es la esposa del Dibu Martínez, y a qué se dedica Amanda “Mandinha” Gama y quiénes son sus hijos
Mientras Emiliano “Dibu” Martínez continúa siendo una de las grandes figuras de la selección de Argentina y del Aston Villa, la vida personal del guardameta también despierta el interés de los aficionados durante el Mundial 2026
Julio 18, 2026
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Diana Laura Sánchez