Quién será el árbitro de la final España vs Argentina del Mundial 2026

Slavko Vinčić de 46 años y originario de Maribor, Eslovenia, estará encargado de impartir justicia de uno de los partidos más importantes de su carrera. El silbante es internacional desde 2010, dirige habitualmente en la Primera División de su país y es considerado uno de los árbitros europeos con mayor experiencia en competiciones de alto nivel.

El equipo arbitral estará integrado principalmente por elementos eslovenos. Tomaz Klančnik será el primer árbitro asistente, mientras que Andraz Kovačič ocupará la posición de segundo asistente.

El jordano Adham Makhadmeh fue designado como cuarto árbitro y su compatriota Mohammed Al-Khalaf será el árbitro asistente de reserva.

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En la cabina del videoarbitraje estará el alemán Bastian Dankert como responsable principal del VAR, acompañado por el combiano Nicolás Gallo como AVAR. La final también tendrá presencia mexicana, pues Guillermo Pacheco Larios fue elegido como árbitro VAR de reserva o Stand-By VAR.

Slavko Vinčić cuenta con una amplia trayectoria en torneos internacionales. Participó en el Mundial de Qatar 2022, en el que dirigió dos encuentros de la fase de grupos, incluido el partido en el que Argentina perdió 2-1 frente a Arabia Saudita. Durante este Mundial ha arbitrado tres partidos antes de recibir la designación para la final:

Brasil vs Marruecos, Jordania vs Argelia y México vs Ecuador.

La final España vs Argentina será su sexto encuentro como árbitro central en Copas del Mundo y el cuarto que dirige durante el Mundial 2026. Además de sus participaciones mundialistas, ha dirigido más de 50 partidos de la UEFA Champions League.