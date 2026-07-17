Cami Homs: quién es la ex esposa de Rodrigo De Paul y a qué se dedica la madre de sus dos hijos

Rodrigo De Paul se ha convertido en una de las piezas fundamentales de la Selección Argentina rumbo a la final del Mundial 2026, donde el conjunto albiceleste se enfrentará a España por el título más importante del fútbol internacional.

Sin embargo, lejos de los reflectores de la cancha, la vida personal del mediocampista también ha despertado gran interés, especialmente por su mediática relación con la cantante Tini Stoessel y por su historia familiar junto a su expareja Cami Homs, madre de sus dos hijos.

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¿Quién es Cami Homs, la exesposa de Rodrigo de Paul y a qué se dedica?

La relación entre Rodrigo De Paul y Cami Homs fue una de las más mediáticas del fútbol argentino durante más de diez años, una historia que comenzó en 2010, cuando ambos eran adolescentes y él comenzaba a dar sus primeros pasos hacia el sueño deportivo.

Durante esa etapa, Cami, que nació el 2 de diciembre de 1996, fue conocida por ser la pareja de Rodrigo de Paul, pero tras su separación, logró construir una identidad propia en el mundo de la moda y las redes sociales.

Además de impulsar su carrera como modelo, través de sus redes sociales Homs comparte contenidos relacionados con moda, belleza, estilo de vida y momentos familiares, además de participar en campañas publicitarias y proyectos televisivos.

Uno de los momentos que la acercó aún más al público fue su participación en el programa de cocina Bake Off Famosos Argentina, donde mostró una faceta diferente alejada del mundo del fútbol.

Los hijos de Cami Homs y Rodrigo de Paul

Cami Homs y Rodrigo De Paul se convirtieron en padres por primera vez en enero de 2019 con el nacimiento de su hija Francesca, quien marcó una nueva etapa en su relación, y en julio de 2021 le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Bautista.

Cami ha destacado la felicidad que le brinda su faceta como madre, aunque también continúa enfocada en sus propios proyectos profesionales y personales, y en cuanto a su separación de Rodrigo, aseguró que lo principal es mantener una relación cordial por el bien de sus hijos, a pesar de la polémica que se generó en torno a la nueva relación del futbolista con Tini Stoessel.