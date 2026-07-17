Revista
Síguenos en:
Sports

Cami Homs: quién es la ex esposa de Rodrigo De Paul y a qué se dedica la madre de sus dos hijos

Camila Homs y Rodrigo de Paul estuvieron juntos por más de una década y tuvieron dos hijos: Francesca y Bautista.

Julio 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cami Homs: quién es la ex esposa de Rodrigo De Paul y a qué se dedica la madre de sus dos hijos

Cami Homs: quién es la ex esposa de Rodrigo De Paul y a qué se dedica la madre de sus dos hijos

Getty Images

Rodrigo De Paul se ha convertido en una de las piezas fundamentales de la Selección Argentina rumbo a la final del Mundial 2026, donde el conjunto albiceleste se enfrentará a España por el título más importante del fútbol internacional.

Sin embargo, lejos de los reflectores de la cancha, la vida personal del mediocampista también ha despertado gran interés, especialmente por su mediática relación con la cantante Tini Stoessel y por su historia familiar junto a su expareja Cami Homs, madre de sus dos hijos.

Te podría interesar: ¿Quién es la novia de Rodrigo De Paul? Su historia de amor de Tini Stoessel

¿Quién es Cami Homs, la exesposa de Rodrigo de Paul y a qué se dedica?

La relación entre Rodrigo De Paul y Cami Homs fue una de las más mediáticas del fútbol argentino durante más de diez años, una historia que comenzó en 2010, cuando ambos eran adolescentes y él comenzaba a dar sus primeros pasos hacia el sueño deportivo.

Durante esa etapa, Cami, que nació el 2 de diciembre de 1996, fue conocida por ser la pareja de Rodrigo de Paul, pero tras su separación, logró construir una identidad propia en el mundo de la moda y las redes sociales.

Además de impulsar su carrera como modelo, través de sus redes sociales Homs comparte contenidos relacionados con moda, belleza, estilo de vida y momentos familiares, además de participar en campañas publicitarias y proyectos televisivos.

Uno de los momentos que la acercó aún más al público fue su participación en el programa de cocina Bake Off Famosos Argentina, donde mostró una faceta diferente alejada del mundo del fútbol.

Los hijos de Cami Homs y Rodrigo de Paul

Cami Homs y Rodrigo De Paul se convirtieron en padres por primera vez en enero de 2019 con el nacimiento de su hija Francesca, quien marcó una nueva etapa en su relación, y en julio de 2021 le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Bautista.

Cami ha destacado la felicidad que le brinda su faceta como madre, aunque también continúa enfocada en sus propios proyectos profesionales y personales, y en cuanto a su separación de Rodrigo, aseguró que lo principal es mantener una relación cordial por el bien de sus hijos, a pesar de la polémica que se generó en torno a la nueva relación del futbolista con Tini Stoessel.

También podría interesarte...

También podría interesarte...

Messi paga por más seguridad para su hijo Thiago
Personalidades
Messi paga por más seguridad para su hijo Thiago
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón
anto
Personalidades
Ella es Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi
Julio 17, 2023
 · 
Ariana Sampson

Mundial 2026
Melisa Velázquez
Relacionadas
¿Jude Bellingham se perderá el partido contra Francia? El “zape” que le dio a Valentín Barco
Sports
Jude Bellingham explica por qué reaccionó ante Valentín Barco: “No me arrepiento”
Julio 17, 2026
 · 
Tania Franco
¿El nuevo David Beckham? Las razones por las que Jude Bellingham ya es mucho más que una estrella del fútbol
Sports
¿El nuevo David Beckham? Las razones por las que Jude Bellingham ya es mucho más que una estrella del fútbol
Julio 16, 2026
 · 
Tania Franco
¿Qué pierde la FIFA sin Lionel Messi? El acuerdo multimillonario que estaría en juego
Sports
¿Qué pierde la FIFA sin Lionel Messi? El acuerdo multimillonario que estaría en juego
Julio 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La emotiva historia familiar de Marc Cucurella, el delantero español
Sports
La emotiva historia de Marc Cucurella, el futbolista español que encontró fuerza en su hijo con autismo
Julio 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El pasado que une a Lamine Yamal y Lionel Messi: las extrañas coincidencias
Sports
El pasado que une a Lamine Yamal y Lionel Messi: las extrañas coincidencias con el número 19
19 años después de ser protagonistas de una de las fotografías más virales y emotivas de la historia del fútbol. Lo que comenzó como una coincidencia, hoy es historia.
Julio 16, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland?
Sports
Isabel Haugseng Johansen: quién es la novia de Erling Haaland y madre de su hijo
Erling Haaland y su novia Isabel Haugseng Johansen tienen una de las historias de amor más bonitas del futbol, y en 2024 le dieron la bienvenida a primer hijo.
Junio 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
Sports
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
La organización confirmó que ambas carreras previstas para abril no se realizarán
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco
El tenso momento entre Lionel Messi y Jude Bellingham que se robó la semifinal
Sports
El tenso momento entre Lionel Messi y Jude Bellingham que se robó la semifinal
La imagen entre dos generaciones del fútbol dio la vuelta al mundo durante la semifinal del Mundial 2026, un partido que terminó con una espectacular remontada de la Albiceleste para avanzar a la gran final.
Julio 15, 2026
 · 
Tania Franco