¿Quién es la novia de Rodrigo De Paul? Su historia de amor de Tini Stoessel

Desde que fueron captados juntos por primera vez en 2022, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se convirtieron en una de las parejas más comentadas del espectáculo y el deporte. Su romance estuvo marcado por el éxito profesional de ambos, la presión mediática, una inesperada ruptura y una reconciliación que hoy los tiene más unidos que nunca.

Así comenzó la historia de amor de Tini y Rodrigo De Paul

Los rumores surgieron en abril de 2022, cuando ambos fueron vistos disfrutando de unos días en Ibiza. Aunque ninguno habló públicamente sobre el tema en ese momento, meses después Rodrigo De Paul confirmó la relación al compartir una fotografía junto a Tini en redes sociales.

IG: Tini Stoessel

Desde entonces, la pareja comenzó a aparecer en distintos eventos y viajes, convirtiéndose rápidamente en una de las favoritas del público.

El Mundial de Qatar fortaleció su relación

Durante la Copa del Mundo de 2022, Tini acompañó a Rodrigo en uno de los momentos más importantes de su carrera. Aunque sus compromisos profesionales no le permitieron permanecer durante todo el torneo, el futbolista siempre destacó el apoyo que recibió de la cantante en el camino hacia el título con la Selección Argentina.

IG: Tini Stoessel

La inesperada ruptura

En agosto de 2023, ambos sorprendieron a sus seguidores al anunciar el fin de su relación mediante un comunicado conjunto.

“Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho”, escribieron, dejando claro que la separación había ocurrido en buenos términos.

IG: Tini Stoessel

La reconciliación que nadie esperaba

A principios de 2025 comenzaron los rumores de una segunda oportunidad. Fueron vistos juntos en Madrid, Ibiza y otros destinos europeos, hasta que finalmente confirmaron que habían retomado su romance.

Desde entonces han optado por vivir su relación con mucha más discreción, alejándose de la constante exposición mediática que marcó su primera etapa.

IG: Rodrigo De Paul

En 2026, la historia dio un nuevo giro cuando Rodrigo De Paul sorprendió al anunciar su compromiso con Tini Stoessel. La noticia emocionó a sus seguidores, quienes durante años siguieron cada capítulo de una relación que ha demostrado superar los momentos más difíciles.

Hoy, la cantante y el campeón del mundo disfrutan de una etapa mucho más sólida y reservada, consolidándose como una de las parejas más queridas de Argentina y del mundo del entretenimiento.