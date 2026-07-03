Javier Bardem y Kate Hudson derrochan romance durante el rodaje de ‘Hello & Paris’ en Nueva York

Las calles de Nueva York se convirtieron en el escenario de una inesperada historia de amor. Javier Bardem y Kate Hudson fueron captados compartiendo un apasionado beso durante el rodaje de Hello & Paris, la próxima comedia romántica que ambos protagonizan y que ya genera gran expectativa entre los amantes del género.

XNY/Star Max/GC Images

¿De qué trata Hello & Paris?

Dirigida y escrita por Elizabeth Chomko, Hello & Paris sigue a una arquitecta paisajista independiente y a un novelista que tienen un primer encuentro poco afortunado en París. Sin embargo, con el paso del tiempo comienzan a conocerse a través del intercambio de libros, recetas y cartas mientras viven separados por el océano Atlántico, hasta que esa conexión evoluciona en una historia de amor.

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La producción corre a cargo de Fifth Season, mientras que Amazon MGM Studios adquirió los derechos de distribución mundial en un acuerdo valorado en más de 30 millones de dólares. Marca el esperado regreso de Kate Hudson al género que la convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood. Tras varios años enfocada en proyectos dramáticos, la actriz vuelve a protagonizar una comedia romántica, esta vez junto al ganador del Oscar Javier Bardem.