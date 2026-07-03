Gianni Infantino sorprendió a Jorge Campos con un exclusivo regalo

Durante las actividades del Mundial, Infantino le regaló a Campos un par de exclusivas sandalias de la firma francesa Louis Vuitton, valuadas en más de 18 mil pesos mexicanos.

El obsequio se hizo viral en redes sociales después de que Jorge mostrara el calzado durante el partido entre México y Ecuador. En un video, el exportero levantó una de las sandalias y expresó, “regalo del presidente, gracias presi”.

El modelo obsequiado corresponde a las sandalias LV Sunset de la casa de moda. Dicho calzado está confeccionado en piel de becerro y borrego e incorpora detalles con el emblemático monograma de la firma, fabricado en Italia.

Cabe mencionar que la amistad entre Infantino y Campos se ha fortalecido en los últimos años gracias a la participación de Campos en el programa FIFA Legends, iniciativa que reúne a miles de exfutbolistas y entrenadores para promover el futbol a nivel mundial.