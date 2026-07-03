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Gianni Infantino sorprendió a Jorge Campos con un exclusivo regalo

El presidente de la FIFA, volvió a demostrar la estrecha amistad que mantiene con la leyenda del futbol mexicano Jorge Campos al sorprenderlo con un costoso obsequio

Julio 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Durante las actividades del Mundial, Infantino le regaló a Campos un par de exclusivas sandalias de la firma francesa Louis Vuitton, valuadas en más de 18 mil pesos mexicanos.

El obsequio se hizo viral en redes sociales después de que Jorge mostrara el calzado durante el partido entre México y Ecuador. En un video, el exportero levantó una de las sandalias y expresó, “regalo del presidente, gracias presi”.

El modelo obsequiado corresponde a las sandalias LV Sunset de la casa de moda. Dicho calzado está confeccionado en piel de becerro y borrego e incorpora detalles con el emblemático monograma de la firma, fabricado en Italia.

Cabe mencionar que la amistad entre Infantino y Campos se ha fortalecido en los últimos años gracias a la participación de Campos en el programa FIFA Legends, iniciativa que reúne a miles de exfutbolistas y entrenadores para promover el futbol a nivel mundial.

Gianni Infantino Jorge Campos
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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