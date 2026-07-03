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Gianni Infantino

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Personalidades
Gianni Infantino sorprendió a Jorge Campos con un exclusivo regalo
El presidente de la FIFA, volvió a demostrar la estrecha amistad que mantiene con la leyenda del futbol mexicano Jorge Campos al sorprenderlo con un costoso obsequio
Julio 03, 2026
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Diana Laura Sánchez