inter.mx y Alex Lora sorprenden a miles de fans en el Bosque de Chapultepec

Alex Lora sorprendió a miles de fans y asistentes de Aldea Global, en el Bosque de Chapultepec, con una aparición especial como parte de “Seguro, seguro todos con El Tri”, la campaña de inter.mx desarrollada junto a Monks.

Fue una tarde llena de éxitos del rock mexicano, donde además el legendario músico interpretó “Seguro de Vida”, pieza que forma parte del universo creativo de la iniciativa que realiza con inter.mx y que refuerza el juego cultural entre la marca, El Tri y una de las conversaciones más grandes del año.

La activación conectó música y cultura popular para llevar el mensaje “Seguro, seguro” a los fans, reforzando el papel de la marca en uno de los momentos más emocionantes para México.

A través de la alianza con Alex Lora y El Tri de México, inter.mx encontró un territorio propio para hablar de protección, confianza y cercanía con un tono que toda la población entiende, y que además es directo, divertida y reconocible.

Esta presentación sorpresa diseñada por Monks, compañía global especializada en marketing digital, creatividad y tecnología detrás de algunas de las campañas más innovadoras del momento, no solo hizo encender el foro cultural en pleno corazón de la Ciudad de México, también dio un paso adelante en la búsqueda de poder romper con todos los códigos tradicionales de la categoría de seguros.

“Seguro, seguro todos con El Tri”, es una campaña divertida y auténtica; una mezcla entre música, identidad mexicana y cultura pop que busca conectar de forma directa y sin filtros con el público nacional para llevar a la mesa el tema de la protección financiera.

Sin duda, la aparición de Alex Lora en el Bosque de Chapultepec marca una nueva etapa de la campaña, que anticipa más sorpresas alrededor de esta alianza, y no solo eso, con esta acción, Monks e inter.mx refuerzan una idea central: las marcas pueden entrar a las grandes conversaciones.