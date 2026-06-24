Víctor González comparte cómo la salud, la inclusión y la colaboración se han convertido en pilares para transformar miles de vidas en México

¿Cuál es hoy la misión principal de la Fundación Dr. Simi y qué impacto buscan generar en México?

Víctor González: La Fundación Dr. Simi nació con una misión muy clara: acercar la salud y el bienestar a quienes más lo necesitan. Desde hace más de 20 años apoyamos cada mes a más de 40 mil familias en comunidades marginadas de todo el país mediante brigadas médicas, consultas gratuitas, medicamentos y despensas.

Además, colaboramos con más de 1,100 instituciones dedicadas a distintas causas sociales, desde casas hogar hasta organizaciones que atienden a adultos mayores o personas en situaciones vulnerables. También respondemos ante desastres naturales, llevando ayuda inmediata a las comunidades afectadas por huracanes, inundaciones o terremotos.

Recientemente creamos Simi Redi, una fundación enfocada en personas con discapacidad. Mi padre, Víctor González Torres, vive con una discapacidad y ha sido un gran impulsor de este proyecto. Actualmente existen alrededor de nueve millones de personas con discapacidad en México y muchas de ellas enfrentan enormes barreras para acceder a empleo, rehabilitación y oportunidades.

Por ello hemos desarrollado centros de rehabilitación con tecnología de primer nivel y costos accesibles. Actualmente contamos con diez centros en el país y, gracias a los recursos recaudados durante la gala con Andrea Bocelli, podremos abrir tres más.

También impulsamos iniciativas como Simi Planeta, enfocada en el cuidado ambiental, y colaboramos con empresas como SINIA, donde personas con discapacidad elaboran los

emblemáticos peluches del Dr. Simi. Nuestro objetivo general es elevar el bienestar y la felicidad de todos los seres vivos.

¿Qué significó contar con Andrea Bocelli como invitado principal de la gala?

Andrea Bocelli es, sin duda, una de las figuras más importantes de la música a nivel mundial. Tiene una trayectoria extraordinaria y representa valores que conectan profundamente con nuestra causa.

Además, comparte una realidad muy cercana a la misión de Simi Redi: él también vive con una discapacidad. Eso generó una conexión muy especial con el proyecto. Para nosotros fue muy significativo que aceptara participar, ya que normalmente este tipo de conciertos benéficos los realiza únicamente a favor de su propia fundación. Creemos que la causa fue lo suficientemente poderosa para inspirarlo a sumarse, y eso nos llena de orgullo.

En un país con tantas brechas en el acceso a la salud, ¿qué papel deben jugar las fundaciones privadas?

Creo firmemente en las alianzas. Ningún sector puede resolver por sí solo los desafíos de un país. Es muy fácil señalar lo que otros deberían hacer, pero el verdadero cambio ocurre cuando todos sumamos esfuerzos.

Nosotros trabajamos con otras fundaciones, con empresas, con ciudadanos y también con distintos niveles de gobierno cuando es posible. Lo importante es generar un efecto multiplicador que inspire a más personas y organizaciones a involucrarse.

Las fundaciones privadas tienen la responsabilidad de aportar, pero también dependen de la fortaleza de las empresas que las respaldan. En nuestro caso, Farmacias Similares es el motor que permite financiar todos estos programas. Mientras más éxito tengamos como empresa, mayor será nuestra capacidad de ayudar.

A nivel personal, ¿qué experiencia te ha hecho comprender el verdadero impacto de la fundación?

Lo que más me conmueve son los testimonios de las personas. Hay momentos que te recuerdan por qué haces todo esto.

Recuerdo, por ejemplo, estar en Tokio durante la apertura de una farmacia y que una persona se acercara para decirme que gracias al empleo de su madre en Farmacias

Similares, había podido estudiar y viajar al extranjero. Escuchar historias así es profundamente emocionante.

También me impacta mucho ver los resultados de proyectos como Colonia Simi. Cuando visitamos esas comunidades al inicio, muchas tenían altos niveles de inseguridad y un ambiente muy complicado. Después de trabajar durante años en ellas, regresas y percibes una transformación real: las personas conviven más, los índices de violencia disminuyen y aumenta la percepción de bienestar.

Lo más valioso es que estos resultados no son únicamente percepciones; han sido medidos por instituciones académicas. Ver ese cambio tangible genera un enorme orgullo.

¿Qué te gustaría que las personas reflexionaran después de asistir a una noche como esta?

Me gustaría que entendieran que todos podemos aportar algo. No importa si se trata de una gran empresa, de comprar un boleto para una gala con causa o simplemente de ayudar a alguien cercano.

Necesitamos dejar de pensar que los problemas pertenecen a otros y asumir que todos tenemos la capacidad de generar un cambio positivo. México está viviendo momentos importantes y creo que debemos recuperar la confianza en nosotros mismos.

Muchas veces pensamos que no se puede, pero sí se puede. Lo demostramos con proyectos como este. Lo importante es creerlo y, sobre todo, actuar. Porque las ideas son valiosas, pero son las acciones las que realmente transforman una sociedad.

