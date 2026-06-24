Revista
Síguenos en:
Sports

A qué hora y en dónde ver el partido México vs Chequia

La Selección Mexicana juega hoy ante Chequia en su tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Junio 24, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
mundial-2026.jpeg

El encuentro de la Selección Mexicana está programado para las 7:00 pm, en el Estadio Ciudad de México. El partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN y Vix.

El equipo dirigido por Javier Aguirre ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda tras vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, por lo que buscará cerrar la fase de grupos con paso perfecto y mantenerse como líder del grupo A.

Aunque el tricolor ya tiene su boleto a los dieciseisavos de final, una victoria ante República Checa le permitirá terminar la primera fase con marca perfecta, algo que nunca ha conseguido en una Copa del Mundo.

Mundial México
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
cristiano-ronaldo.jpeg
Sports
Cristiano Ronaldo hace historia como el primer futbolista en anotar en seis mundiales
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Shakira felicita a Lionel Messi por su récord en el Mundial 2026
Sports
Shakira celebra a Lionel Messi con un emotivo mensaje tras su récord en el Mundial 2026
Junio 23, 2026
 · 
Melisa Velázquez
messi.jpeg
Sports
Lionel Messi rompe récord histórico en los Mundiales y se convierte en el máximo goleador de todos los tiempos
Junio 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? Los gigantes que dominan la Copa del Mundo
Sports
¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? Los gigantes que dominan la Copa del Mundo
Junio 22, 2026
 · 
Tania Franco
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
Sports
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
La organización confirmó que ambas carreras previstas para abril no se realizarán
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco
Los futbolistas del mundial 2026 y sus bolsos de lujo
Sports
Así convirtieron los futbolistas del Mundial 2026 los bolsos de lujo en un símbolo de estatus
Los relojes exclusivos, los autos deportivos y las joyas fueron los accesorios predilectos de las estrellas del fútbol para demostrar su éxito, y ahora también los bolsos de lujo.
Junio 19, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Israel Reyes
Sports
¡Ellos conquistan más allá de la cancha! Los 14 futbolistas más guapos del Mundial 2026
De estrellas consolidadas a nuevas promesas, estos son los jugadores que destacan por su talento, carisma y estilo. Descubre para qué equipo juegan, cuál es su nacionalidad y cómo está su situación sentimental.
Junio 19, 2026
 · 
Tania Franco
quien-es-la-esposa-de-luis-romo-futbolista.jpeg
Personalidades
Quién es la pareja de Luis Romo, la estrella del partido de México vs Corea del Sur
El nombre de Luis Romo se convirtió en tendencia luego de marcar el gol que le dio a la Selección Mexicana una valiosa victoria sobre Corea del Sur en la Copa
Junio 19, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez