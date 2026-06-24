A qué hora y en dónde ver el partido México vs Chequia

El encuentro de la Selección Mexicana está programado para las 7:00 pm, en el Estadio Ciudad de México. El partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN y Vix.

El equipo dirigido por Javier Aguirre ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda tras vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, por lo que buscará cerrar la fase de grupos con paso perfecto y mantenerse como líder del grupo A.

Aunque el tricolor ya tiene su boleto a los dieciseisavos de final, una victoria ante República Checa le permitirá terminar la primera fase con marca perfecta, algo que nunca ha conseguido en una Copa del Mundo.

