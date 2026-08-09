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Quién es Celia Cuccittini, la esposa de Jorge Messi y madre de Lionel Messi

La muerte de Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, ha despertado el interés por conocer más sobre la familia que acompañó al astro argentino desde sus primeros años

Agosto 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Celia y Antonela

Getty

Entre las figuras más importantes se encuentra su esposa, Celia María Cuccittini, quien ha mantenido un perfil discreto, pero ha sido una pieza clave en la vida del campeón del mundo.

Celia María Cuccittini nació y creció en Rosario, Argentina. Está casada con Jorge Messi desde finales de la década de 1970, y juntos formaron una familia integrada por cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol Messi. A diferencia de otros familiares de figuras públicas, siempre ha preferido mantenerse alejada de los reflectores.

Antes de que Lionel alcanzara la fama mundial, Celia trabajó en un taller dedicado a la fabricación de imanes, mientras Jorge se desempeñaba como técnico químico y posteriormente en la industria siderúrgica.

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Getty

Celia fue una de las principales impulsoras del sueño futbolístico de Lionel. Acompañó a su hijo durante su infancia y respaldó la decisión familiar de trasladarse a Barcelona cuando el joven futbolista recibió la oportunidad de ingresar a La Masia y continuar el tratamiento para la deficiencia de la hormona del crecimiento.

Aunque la familia enfrentó momentos difíciles, incluida su separación temporal mientras se adaptaban a la nueva vida en España, Celia siempre permaneció cerca de Lionel y el resto de sus hijos.

Tras la partida de Jorge Messi, Celia queda como el pilar de una de las familias más conocidas del futbol mundial, cuya historia ha estado marcada por el sacrificio, la unión y el apoyo incondicional.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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