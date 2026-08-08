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mamá de Messi

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Sports
Quién es Celia Cuccittini, la esposa de Jorge Messi y madre de Lionel Messi
La muerte de Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, ha despertado el interés por conocer más sobre la familia que acompañó al astro argentino desde sus primeros años
Agosto 08, 2026
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Diana Laura Sánchez