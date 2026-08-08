¿Menos tiempo para ti? Esto dice un estudio sobre el impacto del matrimonio en tu tiempo libre

¿Sientes que desde que estás en pareja tienes menos tiempo para ti? Casarse implica compartir nuevas responsabilidades y decisiones, pero también puede reducir el tiempo libre que cada persona dedica a sí misma.

Un estudio ha revelado que el matrimonio modifica el tiempo libre y las prioridades de hombres y mujeres, cuando llegan al altar; sin embargo, el impacto es mucho mayor para ellas, ¿qué tan bueno o malo puedes ser?

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¿Qué tanto tiempo puede consumir el matrimonio?

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), el matrimonio suele modificar la distribución del tiempo diario, pues aunque las parejas comparten momentos de convivencia, las tareas del hogar, la planificación familiar y otros compromisos hacen que disminuya el tiempo destinado exclusivamente al descanso o a actividades personales.

Los investigadores señalan que este cambio no implica necesariamente una menor satisfacción con su vida, por el contrario, muchas personas reemplazan parte de su tiempo individual por actividades compartidas con su pareja, lo que puede fortalecer la relación y contribuir al bienestar emocional.

No obstante, el análisis también señala que mantener espacios personales sigue siendo importante para conservar un equilibrio saludable entre la vida en pareja y el desarrollo individual.

Esto dice un estudio sobre el impacto del matrimonio en tu tiempo libre Getty Images

¿Por qué el tiempo libre de las mujeres disminuye más que el de los hombres con el matrimonio?

El estudio revela que la mayor diferencia está en las tareas del hogar: las mujeres dedican casi 40 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, más del doble que los hombres, que es de 18.2 horas.

Sin embargo, los especialistas señalan que el matrimonio no quita tiempo, sino que cambia las prioridades, al destinar más horas a las responsabilidades del hogar y los cuidados que al ocio o los pasatiempos.

Por otra parte, disfrutar de momentos individuales no significa descuidar la relación, al contrario, dedicar tiempo a los propios intereses favorece el bienestar emocional, reduce el estrés y permite regresar a la convivencia con una mejor disposición.