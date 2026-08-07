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De Lionel Messi a Georgina Rodríguez: las reacciones que causaron las fotos en bikini de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo compartió unas fotos en bikini que se hicieron virales, causando las reacciones más inesperadas entre sus seguidores.

Agosto 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
De Lionel Messi a Georgina Rodríguez: las reacciones que causaron las fotos en bikini de Antonela Roccuzzo

De Lionel Messi a Georgina Rodríguez: las reacciones que causaron las fotos en bikini de Antonela Roccuzzo

Getty Images

Antonela Roccuzzo causó sensación en redes sociales al compartir fotos en bikini durante unas vacaciones familiares junto a Lionel Messi y sus hijos, tras la intensa participación del futbolista en la Copa del Mundo 2026.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales y recibieron cientos de comentarios que destacaron la belleza de la esposa del astro argentino; sin embargo, la reacción que más llamó la atención fue el mensaje de admiración que le dedicó Georgina Rodríguez.

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Georgina Rodríguez admira la belleza de Antonela Roccuzzo

La esposa de Messi volvió a cautivar a sus 42 millones de seguidores al presumir sus curvas y cuerpo tonificado, durante sus vacaciones familiares, donde luce diminutos bikinis: uno en color azul y otro en color rojo.

Entre los millones de me gusta, también se encontró uno de la prometida de Cristiano Ronaldo, la empresaria y modelo Georgina Rodríguez, quien además dejó un comentario que ha sido considerado como halago: un corazón flechado.

Para los fans, esta reacción de Georgina, quien también es considerada una de las mujeres más bellas del entretenimiento, es una muestra de admiración hacia Antonella, que deja claro que entre ellas se apoyan, pese a la supuesta rivalidad de CR7 y el 10 por disputar quién es el mejor futbolista del mundo.

La reacción de Lionel Messi a las fotos en bikini de Antonela Roccuzzo

Messi se ha declarado el fan número uno de su esposa Antonela, quien además de ser su esposa y compañera, también es la madre de sus tres hijos. El astro argentino dejó su “me gusta” en la publicación de su esposa, donde deja ver sus lujosas vacaciones.

En una entrevista previa al Mundial con el periodista Pollo Álvarez, Lionel Messi habló sobre la faceta empresarial de su pareja y destacó el compromiso y la dedicación de Antonela en sus proyectos, demostrando que no sólo está enamorada, también se siente profundamente orgulloso de su pareja.

Hay que acompañar y estar en cuanto le toca hacer algo, para que lo pueda hacer tranquila. A ella le cuesta mucho hacerlo, si nunca lo hizo fue porque le costaba soltar a los nenes, dejarlos, no estar en la rutina del día a día, irlos a buscar al cole, llevarlos a algún lado, al entrenamiento... De a poquito se fue soltando”.

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