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Revelan detalles de la boda secreta de Zendaya y Tom Holland en la campiña inglesa

Entre privacidad, una temática natural y mucho lujo, así fue la celebración de boda de Zendaya y Tom Holland en un exclusivo hotel.

Agosto 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
Zendaya y Tom Holland organizan una celebración de boda privada en lujoso hotel

Zendaya y Tom Holland organizan una celebración de boda privada en lujoso hotel

Getty Images

Zendaya y Tom Holland se convirtieron en una de las parejas más queridas de Hollywood, la pareja que confirmó su relación en 2021 tras conocerse en el set de Spider-Man, se casó en secreto a principios de este año.

Sin embargo, nuevos reportes aseguran que los actores organizaron una fiesta privada en un lujoso hotel en la campiña inglesa para celebrar su unión junto a familiares y amigos, y los detalles ya están dando mucho de qué hablar.

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Zendaya y Tom Holland organizan una celebración de boda privada en lujoso hotel

De acuerdo con la revista People, Zendaya y Tom decidieron celebrar su amor por todo lo alto, la pareja organizó el pasado 4 de agosto una fiesta privada de boda en el Beaverbrook Hotel, un lujoso hotel de campo en Surrey, Reino Unido, que cuenta con 56 habitaciones y suites y ocupa 370 acres.

La extensa finca se encuentra cerca de la ciudad natal de Holland, Kingston upon Thames, en el suroeste de Londres, y de acuerdo con The Sun, él alquiles tiene un costo de cerca de medio millón de libras (580 mil euros).

El medio británico ha informado que la celebración contó con la asistencia de sus amigos más cercanos y amigos, además de una total privacidad, pues la pareja pidió que no hubiera celulares durante la fiesta para así evitar las filtraciones.

La boda tenía un tema muy natural”, declaró una fuente a People, señalando también que los tres hermanos de Holland, Sam, Harry y Paddy, asistieron y se alojaron en las cabañas repartidas por la finca.

Durante la celebración, los hermanos llevaban esmoquin negro y metían delicadas flores silvestres en los ojales de sus chaquetas.

¿Por qué Zendaya y Tom Holland no quieren revelar detalles de su boda?

Aunque la pareja es una de las más famosas del momento, es posible que nunca revele detalles de su boda, Zendaya ha explicado que prefiere no confirmar públicamente su matrimonio con Tom para proteger la privacidad de su relación.

Simplemente siento que para mí hay un nivel de inversión parasocial en mi relación personal, lo cual entiendo. Soy consciente de que soy una persona pública y él también, y también sé que hemos crecido delante de gente y hemos hecho películas donde nos enamoramos, así que realmente lo entiendo, y no quiero desestimar algo como, ‘No te metas en mis asuntos’ o lo que sea”, dijo la actriz en el episodio del 1 de abril del podcast Modern Love de The New York Times. “En muchos sentidos, también soy una persona muy reservada, y hago todo lo posible por poder tener cosas para mí y para él también”.

Zendaya ha explicado que, aunque no busca ocultar su relación, sí prefiere mantener algunos aspectos de su vida privada para preservar la felicidad que comparte con Tom y sus seres queridos.

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