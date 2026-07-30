Así es el lujoso refugio londinense donde Zendaya y Tom Holland protegen su intimidad lejos de Hollywood

A pesar del éxito que han alcanzado en Hollywood, Zendaya y Tom Holland han dejado claro en distintas ocasiones que prefieren mantener una vida discreta y alejada de la exposición mediática, priorizando su privacidad y los momentos tranquilos lejos de los reflectores.

Por esta razón, la pareja ha encontrado en Londres el refugio ideal para construir una vida más tranquila y privada, lejos del constante escrutinio público y del ritmo acelerado que caracteriza a Hollywood.

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Así es la lujosa casa de Zendaya y Tom Holland en Londres

Zendaya y Tom Holland eligieron Richmond, al suroeste de Londres, como su refugio privado, en esta zona tranquila junto al Támesis adquirieron una mansión de alrededor de 4 millones de dólares.

La propiedad cuenta con un estilo campestre, seis habitaciones y jardín, ideal para alejarse del ritmo tan acelerado de Hollywood, y del cual se alejan cuando no están sumergidos en un nuevo proyecto.

La elección de Richmond no fue al azar: además de ser una zona cercana a la familia de Tom, este tranquilo enclave londinense destaca por sus áreas verdes, calles con encanto y ambiente discreto, además se ha convertido en el hogar favorito de otras celebridades como Mick Jagger y Tom Hardy, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre privacidad y naturaleza.

Las reformas que han realizado Zendaya y Tom Holland a su casa en Londres

La propiedad victoriana, adquirida por el actor en 2018, fue renovada durante los últimos dos años para adaptarla a su nueva vida en pareja, con nuevas comodidades y amenidades que la hacen más lujosa.

A los seis dormitorios se suman ahora un gimnasio, una sala de cine, espacios de entretenimiento y lo que algunos medios describen como un “man cave”, ese refugio donde el actor puede perderse entre videojuegos, pósters y recuerdos de rodajes.

Richmond se ha convertido en el escenario de una vida cotidiana más discreta para la famosa pareja, que ha sido vista disfrutando de actividades simples como desayunar, pasear o hacer compras, mientras Tom encuentra en la zona un vínculo especial con su infancia al regresar a los lugares donde creció, ahora junto a Zendaya.