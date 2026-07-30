El gesto de Tom Holland con Sadie Sink que desató una ola de comentarios sobre Zendaya

La premiere de Spider-Man: Brand New Day no solo reunió a Tom Holland, Zendaya y Sadie Sink sobre la alfombra roja; también dio origen a uno de los videos más comentados entre los fans de la pareja.

En el clip, que rápidamente se viralizó, Tom Holland aparece de pie junto a Sadie Sink mientras ambos esperan el inicio de una sesión de fotografías. Algunos usuarios señalaron que el actor evita establecer contacto físico con su compañera de reparto e incluso procura no dirigirle demasiadas miradas. Al mismo tiempo, Zendaya puede verse observando la escena desde unos metros de distancia, un detalle que bastó para que surgieran teorías sobre una posible actitud de celos. Sin duda, la verdad nunca la sabremos, es una escena que queda bajo interpretación.

Una pareja que siempre ha sido reservada

Más allá de las especulaciones, Tom Holland y Zendaya se han caracterizado por mantener una actitud especialmente cuidadosa durante sus apariciones públicas. A lo largo de los últimos años, la pareja ha evitado alimentar rumores y suele limitar las muestras de afecto o el contacto físico con otras personas durante eventos públicos, una postura que muchos de sus seguidores consideran una forma de proteger su relación del constante escrutinio mediático.

Getty Images

Por ello, algunos fans también interpretaron el comportamiento de Tom junto a Sadie Sink como parte de esa dinámica habitual y no como una reacción motivada por la presencia de Zendaya. Lo cierto es que un clip de apenas unos segundos volvió a demostrar el enorme interés que despierta una de las parejas más queridas de Hollywood.