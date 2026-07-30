Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Galilea Montijo rompe el silencio sobre su físico y revela los problemas que enfrentó

Galilea Montijo habló por primera vez sobre las críticas que ha recibido en redes sociales por los cambios en su rostro y explicó que la situación que atraviesa no se debe únicamente a un procedimiento estético, sino a un problema de salud relacionado con un nervio facial

Julio 30, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Galilea Montijo quería ser diseñadora y otros secretos que no sabías de ella

Durante la emisión del programa “Hoy”, la conductora decidió responder a los comentarios que surgieron tras sus recientes apariciones en La Casa de los Famosos México 2026, donde usuarios en redes sociales especularon sobre su apariencia física.

Al abordar el tema, la presentadora explicó que actualmente se encuentra bajo tratamiento médico debido a una afectación en un nervio de la cara, situación que, aseguró, explicará con mayor detalle próximamente junto a su doctora.

“Lo que realmente me sucedió va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están trataron como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron”.

Galilea lamentó que muchas personas opinen sobre su aspecto sin conocer el contexto real de lo que está viviendo y reconoció que los comentarios negativos han sido constantes en las últimas semanas.

La conductora también aprovechó para enviar un mensaje a quienes han cuestionado su imagen. Con firmeza, reiteró que nunca ha criticado la apariencia de otras personas y pidió recibir el mismo respeto.

“Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico”, declaró la famosa que reconoció que sí ha recurrido en tratamientos estéticos en otras ocasiones, aunque dejó claro que el problema que enfrenta actualmente tiene un origen distinto y que su prioridad es recuperarse por completo.

Galilea Montijio
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
La íntima amistad entre Belinda y Jared Leto que hoy vuelve a dar de qué hablar
Entretenimiento
La íntima amistad entre Belinda y Jared Leto que hoy vuelve a dar de qué hablar
Julio 30, 2026
 · 
Tania Franco
Él es Raimy Lang, el modelo que comparte personaje con Robert Pattinson en 'La Odisea'
Entretenimiento
Él es Raimy Lang, el modelo que comparte personaje con Robert Pattinson en ‘La Odisea’
Julio 30, 2026
 · 
Tania Franco
Anne Hathaway rompe el silencio sobre su deseo de ser madre a los 43 y los miedos que ha enfrentado
Entretenimiento
Anne Hathaway rompe el silencio sobre su deseo de ser madre a los 43 y los miedos que ha enfrentado
Julio 29, 2026
 · 
Melisa Velázquez
quien-es-madison-beer.jpeg
Entretenimiento
Quién es Madison Beer, la cantante que anunció su compromiso con Justin Herbert, quarterback de los Chargers
Julio 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín
La conductora habló sobre la nueva oportunidad que se está dando su ex en el amor
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-frankestein-netflix.jpeg
Entretenimiento
Cuántos premios ganó Guillermo del Toro en los Oscar 2026
El director mexicano tenía nueve nominaciones, sin embargo, no tuvo suerte en todas
Marzo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez