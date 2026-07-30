Galilea Montijo rompe el silencio sobre su físico y revela los problemas que enfrentó

Durante la emisión del programa “Hoy”, la conductora decidió responder a los comentarios que surgieron tras sus recientes apariciones en La Casa de los Famosos México 2026, donde usuarios en redes sociales especularon sobre su apariencia física.

Al abordar el tema, la presentadora explicó que actualmente se encuentra bajo tratamiento médico debido a una afectación en un nervio de la cara, situación que, aseguró, explicará con mayor detalle próximamente junto a su doctora.

“Lo que realmente me sucedió va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están trataron como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron”.

Galilea lamentó que muchas personas opinen sobre su aspecto sin conocer el contexto real de lo que está viviendo y reconoció que los comentarios negativos han sido constantes en las últimas semanas.

La conductora también aprovechó para enviar un mensaje a quienes han cuestionado su imagen. Con firmeza, reiteró que nunca ha criticado la apariencia de otras personas y pidió recibir el mismo respeto.

“Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico”, declaró la famosa que reconoció que sí ha recurrido en tratamientos estéticos en otras ocasiones, aunque dejó claro que el problema que enfrenta actualmente tiene un origen distinto y que su prioridad es recuperarse por completo.