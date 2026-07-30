Ella es Jasmine Hafez, la azafata italiana que desató los rumores de romance con Ferran Torres

Ferran Torres, considerado uno de los solteros más codiciados tras el Mundial 2026, donde anotó el gol que le dio la victoria a España, estaría estrenando romance con Jasmine Hafez, una azafata de eventos italiana.

De acuerdo con diversos reportes, ambos fueron vistos muy cariñosos durante unas vacaciones en Ibiza, alimentando los rumores sobre su relación, apenas semanas después de que se especulara sobre una posible conexión entre el futbolista y la cantante Ana Mena.

El romance de Ferran Torres y Jasmine Hafez en Ibiza

De acuerdo con la revista Lecturas, Ferran Torres conoció a Jasmine Hafez, originaria de Milán, gracias a un amigo en común, desde entonces se mantuvieron en contacto a través de Instagram, donde comparten mensajes.

El medio también ha revelado que fue el futbolista quien habría invitado a Jasmine a pasar unos días de vacaciones con él en Ibiza, lo que ha alimentado los rumores de un posible romance que está comenzando.

La pareja se ha dejado ver en las zonas VIP de exclusivos clubes de Ibiza, como Ushuaïa, Lío y Amnesia, incluso se reportó que durante una de esas salidas, el futbolista coincidió con su expareja, la influencer Martina Hunter, aunque no hubo interacción entre ambos.

Jasmine Hafez: quién es la azafata de eventos que estaría conquistando a Ferran Torres

Originaria de Milán, Italia, Jasmine Hafez se desempeña como azafata de eventos y ha construido una creciente comunidad en redes sociales, donde comparte contenido sobre sus viajes, looks y estilo de vida.

De acuerdo con su curriculum, Jasmine reside en Italia y estudió en Milán, donde se especializó en Turismo y Diseño de Productos, además, cuenta con experiencia en la coordinación de eventos y el sector de la hospitalidad, destacando por su capacidad para gestionar grandes eventos, mejorar la experiencia de los clientes y optimizar procesos operativos.

Jasmine también ha compartido como disfruta pasar su tiempo libre, priorizando su preparación y crecimiento personal: “Dedico mi tiempo libre a mi crecimiento personal mediante la lectura de libros sobre psicología, desarrollo personal y negocios”, explica.

El nuevo interés romántico de Ferran Torres asegura que uno de sus intereses son los idiomas: “También me apasionan los idiomas extranjeros, especialmente el español, y la práctica de deportes tanto individuales como en grupo, como el entrenamiento de fuerza, el pilates y el yoga”.