Ferran Torres no sólo conquistó la Copa de Oro, también es un referente de estilo y moda con su street style

Tras convertirse en el protagonista de la histórica victoria de España en la Copa de Oro con su gol ante Argentina, Ferran Torres demuestra que su talento no se limita al fútbol, pues fuera de la cancha, el jugador de La Roja destaca por un estilo elegante y moderno que lo ha convertido en un referente de la moda masculina.

A diferencia de otros futbolistas que apuestan por un street styles más llamativo, Torres se ha convertido en un referente del “lujo silencioso”, una tendencia que apuesta por la sofisticación discreta y demuestra que la sencillez puede ser la clave para lograr un gran impacto.

Las claves del impecable estilo de Ferran Torres con el que conquista el mundo de la moda

El delantero español ha dejado claro que prefiere una estética discreta pero con gran personalidad, donde destaca por un estilo minimalista y sofisticado, basado en prendas de líneas limpias, tonos neutros y una combinación equilibrada entre moda urbana y elegancia clásica,

Torres apuesta por básicos de calidad como camisetas blancas, polos, pantalones rectos y zapatillas discretas, creando una imagen elegante, moderna y cuidada sin perder naturalidad.

En cuanto a los colores, Ferran apuesta por una paleta de colores neutros como negro, blanco, beige y azul marino, logrando un estilo elegante, versátil y fácil de adaptar, una forma de vestir que lo ha convertido en una referencia de moda masculina para muchos aficionados.

Por otra parte, aunque prefiere ser discreto, el delantero hace uso clave de los accesorios para darle un toque más glamuroso a sus looks, apostando por relojes deportivos, gafas con montura clásica y zapatillas de edición limitada o exclusivas.

El corte de pelo de Ferran Torres que todos quieren

Su corte de pelo moderno y cuidado se ha convertido en una de sus señas de identidad y en una inspiración para muchos jóvenes aficionados al fútbol que buscan un look similar al de Ferran.

Ferran Torres pasó de un corte clásico con laterales degradados, muy común entre futbolistas, a una nueva etapa capilar al dejar crecer su cabello a finales de 2025, iniciando una transformación gradual de su imagen.

La renovación de su imagen estuvo de la mano del peluquero Nando Díaz con un corte de longitud media, textura natural y un acabado elegante pero desenfadado, se trata de un estilo con laterales trabajados a tijera y volumen en la parte superior, que hoy en día se ha convertido en un referente de corte clásico actualizado.

Este nuevo corte resalta las facciones de Ferran al aportar volumen, equilibrio y una imagen más madura y sofisticada. Con un estilo de cabello más largo y natural, el futbolista se acerca a una estética elegante y relajada similar a la de referentes como Jacob Elordi o Austin Butler.