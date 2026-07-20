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Ella era la novia de Ferran Torres, el héroe que llevó a España a conquistar el Mundial

La creadora de contenido catalana fue vinculada sentimentalmente con el héroe de España, aunque ambos mantuvieron su romance lejos de los reflectores y ahora medios españoles aseguran que la relación llegó a su fin.

Julio 19, 2026 • 
Tania Franco
Ella era la novia de Ferran Torres, el héroe que llevó a España a conquistar el Mundial

Getty Images

Mientras Ferran Torres acapara los titulares por marcar el gol que le dio a España el campeonato del Mundial 2026, su vida sentimental también se ha convertido en tema de conversación. En los últimos días, medios españoles reportaron que el delantero del FC Barcelona habría puesto fin a su relación con la influencer conocida como Martina Hunter, con quien fue relacionado desde mediados de este año.

Ella era la novia de Ferran Torres, el héroe que llevó a España a conquistar el Mundial

IG:Martina Alguero

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente su romance, diversas apariciones y coincidencias en redes sociales alimentaron los rumores durante meses, hasta que recientemente dejaron de seguirse en Instagram, gesto que desató las especulaciones sobre una ruptura.

¿Quién es Martina Alguero?

Martina es una creadora de contenido e influencer catalana que ha ganado popularidad en TikTok e Instagram gracias a sus publicaciones sobre moda, viajes y estilo de vida. Su nombre comenzó a sonar con fuerza cuando fue vista junto a Ferran Torres en Ibiza y ambos compartieron imágenes desde lugares similares, aunque siempre evitaron hacer oficial su relación.

Ella era la novia de Ferran Torres, el héroe que llevó a España a conquistar el Mundial

IG: Martina Alguero

La noticia de la presunta separación salió a la luz apenas unas horas antes de que España disputara un partido decisivo en el Mundial 2026. Según el periodista Javi de Hoyos, el futbolista y la influencer habrían terminado su relación antes de los cuartos de final, aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto.

Ferran Torres
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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