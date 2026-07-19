Quién es la esposa de Mikel Oyarzabal, a qué se dedica y cuántos hijos tiene la estrella española

Mientras brilla en el Mundial 2026, muchos aficionados se preguntan quién es la mujer que lo acompaña desde hace años, a qué se dedica y cuántos hijos tienen.

La esposa de Mikel Oyarzabal es Ainhoa Larrauri, una mujer que ha preferido mantenerse lejos de la vida pública pese a la fama del delantero español. Ambos comenzaron su relación cuando eran adolescentes y llevan juntos alrededor de una década.

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Ainhoa Larrauri médica de profesión, a diferencia de otras parejas de futbolistas, ha optado por continuar con su carrera en el ámbito de la salud y mantener un perfil muy reservado.

El propio futbolista ha reconocido en entrevistas que el mantener su vida personal en privado ha sido clave para mantener los pies en la tierra, incluso ha comentado que a su esposa no le apasiona el futbol, algo que considera positivo porque le ayuda a desconectarse de la presión que implica su carrera profesional.

La pareja tiene un hijo, Marín, nacido a finales de 2023, quien acompañó al futbolista sobre el terreno de juego durante las celebraciones de la Eurocopa 2024.

Además, durante este Mundial, el delantero español anunció que será padre por segunda vez. La noticia fue dada a conocer de manera especial tras marcar un gol con España, celebró colocando el balón debajo de su camiseta y llevándose el pulgar a la boca.