Así es el MetLife Stadium, el imponente escenario de la final del Mundial 2026

El esperado partido está programado para este domingo 19 de julio a las 15:00 horas del este de Estados Unidos, 13 horas del centro de México. Aunque el nombre utilizado por la FIFA hace referencia a Nueva York y Nueva Jersey, el inmueble se encuentra realmente en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del complejo deportivo Meadowlands y a pocos kilómetros de Manhattan.

Su dirección oficial es 1MetLife Stadium Drive, y para el torneo, se reportó una capacidad neta aproximada de 80 mil 663 espectadores. El estadio posee tres niveles principales de gradas, numerosos palcos privados, clubes exclusivos, restaurantes, pantallas gigantes y amplias zonas destinadas a servicios y hospitalidad. Su estructura exterior está cubierta por paneles y persianas metálicas que le dan una apariencia moderna e industrial.

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Dicho estadio abrió sus puertas en 2010 para reemplazar al antiguo Giants Stadium. Su construcción tuvo un costo aproximado de mil 600 millones de dólares, por lo que en el momento de su inauguración fue considerado a uno de los estadios más costosos del mundo.

El estadio fue diseñado principalmente para el futbol americano, cuyo campo es más estrecho que una cancha reglamentaria de futbol, por ello, se realizaron adecuaciones para ampliar el terreno de juego y cumplir con las dimensiones y zonas de seguridad solicitadas.

También se instaló césped natural para los encuentros mundialistas, en sustitución de la superficie artificial que utilizan habitualmente los Giants y los Jets. Las obras incluyeron modificaciones en las primeras filas de algunas zonas, ajustes de accesos, vestidores, áreas para medios de comunicación y espacios destinados a las selecciones y al equipo arbitral.