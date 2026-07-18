Kylian Mbappé supera a Lionel Messi y rompe su récord histórico de goles en los Mundiales

La despedida de Francia del Mundial 2026 estuvo llena de emociones encontradas. Los Bleus cayeron 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar, pero Kylian Mbappé logró convertir una derrota colectiva en un momento histórico para su carrera.

El delantero francés marcó un doblete durante la remontada de su selección y alcanzó 22 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del torneo al superar la marca de Lionel Messi. Además, llegó a 10 anotaciones en el Mundial 2026, colocándose como líder en la carrera por la Bota de Oro.

A pesar de la actuación de Mbappé, Francia no pudo evitar la derrota. Inglaterra resistió la reacción francesa y se quedó con el tercer lugar gracias a un espectacular hat-trick de Bukayo Saka y un gol en el tiempo añadido de Jude Bellingham para sellar el 6-4 definitivo.

Sin embargo, la historia aún no está completamente escrita. Lionel Messi tendrá la oportunidad de responder en la final del Mundial frente a España. Si el capitán argentino marca, podría igualar o incluso superar el nuevo registro de Mbappé, además de disputar mano a mano la Bota de Oro del torneo.