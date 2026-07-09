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Kylian Mbappe

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Personalidades
Quiénes son los padres de Kylian Mbappé, a qué se dedican, cuántos años tienen y dónde viven
El éxito de Kylian Mbappé no es casualidad ya que detrás del delantero del Real Madrid y de la selección de Francia hay una familia con la vena deportiva que lo ha acompañado desde sus primeros pasos en el futbol
Julio 09, 2026
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Diana Laura Sánchez