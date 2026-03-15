La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita

La Fórmula 1 anunció que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita no se celebrarán en abril, tal como estaba previsto originalmente en el calendario de la temporada 2026.

A través de un comunicado oficial, la categoría explicó que la decisión se debe a la situación actual en Medio Oriente, que impide garantizar las condiciones necesarias para llevar a cabo los eventos con normalidad. La medida también afecta a las categorías soporte, por lo que F2, F3 y F1 Academy tampoco disputarán sus rondas programadas en esas fechas.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, señaló que la decisión fue compleja, pero necesaria dadas las circunstancias actuales. “Aunque fue una decisión difícil de tomar, es la correcta considerando la situación actual en Medio Oriente”, explicó el directivo en el comunicado oficial.

El ejecutivo también agradeció el apoyo de la FIA y de los promotores locales, destacando la comprensión mostrada por ambas sedes ante la medida.

La Fórmula 1 confirmó además que, aunque se analizaron alternativas para reemplazar las carreras en el calendario, no se programarán sustituciones durante abril, por lo que el campeonato continuará con su calendario ajustado una vez que las condiciones lo permitan.