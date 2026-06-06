Entre México y España: así son las exclusivas y lujosas propiedades de Rafa Márquez

Rafa Márquez, uno de los futbolistas mexicanos más exitosos de la historia, construyó una vida entre México y España gracias a su destacada carrera internacional, que también le ha permitido construir un importante patrimonio inmobiliario.

A lo largo de los años, ha estado vinculado a exclusivas propiedades en ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, León, Puerto Vallarta y Barcelona, caracterizadas por su lujo, privacidad y ubicaciones privilegiadas.

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Las lujosas y exclusivas propiedades de Rafa Márquez en México y España

El patrimonio inmobiliario de Rafa Márquez, también conocido como el “Káiser de Michoacán”, incluye desde mansiones con vistas al Mediterráneo hasta residencias rodeadas de paisajes tropicales.

Gran parte de las propiedades de Rafa Márquez en México, se encuentran en Jalisco, especialmente en zonas exclusivas como Puerto de Hierro, Monraz y Ciudad de los Niños. También se le han atribuido inmuebles en Polanco, en la Ciudad de México, y una residencia en León, Guanajuato.

Sin embargo, actualmente el exfutbolista mantiene su vida entre México y Barcelona, ciudad con la que conserva fuertes vínculos personales y profesionales.

La exclusiva mansión de Rafa Márquez en Barcelona, España

La propiedad más emblemática asociada a Rafa Márquez es la lujosa mansión que habitó durante su etapa en Barcelona, se encuentra ubicada en una exclusiva zona entre Pedralbes y Gavá de Mar, cuenta con más de 2,100 metros cuadrados de terreno y más de 700 metros cuadrados habitables.

La residencia destaca por sus amplios espacios, piscina climatizada, áreas verdes, terrazas y vistas panorámicas de la ciudad, está valorada en más de 10 millones de dólares, años después fue adquirida por Pep Guardiola, lo que aumentó aún más su notoriedad.

Las propiedades de Rafa reflejan diferentes etapas de su vida y trayectoria, más allá de sus logros en el futbol, pues cada una muestra cómo el exjugador encontró en la arquitectura, el diseño y la ubicación una manera de construir hogar tanto en México como en España.

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