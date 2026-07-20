Revista
Síguenos en:
Sports

TelevisaUnivision suma más de 30 millones de espectadores en final Argentina Vs España

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin con un desenlace espectacular que consolidó a TelevisaUnivision como la pantalla favorita de la afición. La transmisión de la Gran Final —donde la Selección de España se coronó como el nuevo monarca del fútbol mundial tras un torneo impecable— acaparó los televisores de todo el país.

Julio 20, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
ferran.jpeg

Getty

La televisora de San Ángel registró una audiencia histórica de 24.1 millones de espectadores en televisión abierta, superando a su competencia por un 26%, de acuerdo con datos de la ACAM.

españa-vs-inglaterra.jpeg

Getty

Este éxito corona una cobertura multiplataforma sin precedentes. A lo largo de la justa mundialista, la sinergia entre la televisión abierta y el alcance de ViX mantuvo un dominio absoluto. Las familias mexicanas sintonizaron la plataforma de streaming en busca de la mejor calidad de imagen, análisis agudos, narraciones emocionantes y ángulos exclusivos, logrando que este vibrante encuentro sumara 6.4 millones de espectadores en ViX. Con ello la transmisión de TelevisaUnivision, a través de su multiplataforma, llegó a un total de 30.5 millones de espectadores.

final-mundial.jpeg

Getty

Tras el pitazo final y España levantando la copa, se cierra un capítulo inolvidable que deja la vara muy alta para el futuro del fútbol. La fiesta mundialista se despide de nuestras tierras, pero la cuenta regresiva ya ha comenzado: nos vemos en 2030 para volver a vibrar, gritar y romper récords juntos. Nos quedan cuatro años para seguir alimentando la ilusión, afinar la estrategia y volver a lanzarle al destino esa pregunta que hoy se queda grabada en el alma de toda la afición: "¿Y si, sí?”.

TelevisaUnivision
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
quien-es-la-novia-de-rodri-hernandez.jpeg
Sports
Quién es la pareja del español Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro
Julio 20, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ferran-torres-papas.jpeg
Sports
Quiénes son los papás de Ferran Torres; conoce a la familia que impulsó la carrera del héroe de España
Julio 20, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Ella era la novia de Ferran Torres, el héroe que llevó a España a conquistar el Mundial
Sports
Ella era la novia de Ferran Torres, el héroe que llevó a España a conquistar el Mundial
Julio 19, 2026
 · 
Tania Franco
españa-gana-el-mundial.jpeg
Sports
España conquista el Mundial 2026 y arrasa con los premios individuales; Rodri, Cubarsí y Unai Simón hacen historia
Julio 19, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
marc-cucurella-gato.jpeg
Sports
Por qué Marc Cucurella es relacionado con la foto de un gato; el origen del meme
En medio de la fiebre por la final del Mundial 2026, uno de los fenómenos más curiosos en redes sociales tiene como protagonista al defensa español que se ha convertido en tendencia por un simpático gato de pelaje gris y abundante melena rizada que miles de aficionados utilizan para representarlo en memes
Julio 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Kylian Mbappé supera a Lionel Messi y rompe su récord histórico de goles en los Mundiales
Sports
Kylian Mbappé supera a Lionel Messi y rompe su récord histórico de goles en los Mundiales
Mbappé firmó un doblete que lo convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.
Julio 18, 2026
 · 
Tania Franco
ferran-torres-españa-quien-esjpeg
Sports
Quién es Ferran Torres, el héroe de España que marcó el 1-0 contra Argentina en el Mundial 2026
Ferran se convirtió en uno de los nombres más comentados, el delantero del FC Barcelona destacó por su velocidad, movilidad en el ataque y capacidad para jugar en distintas posiciones
Julio 19, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Quién es la novia de Unai Simón, el portero de España?
Sports
¿Quién es la novia de Unai Simón? Conoce a la pareja del arquero de España que jugará la final del Mundial 2026
¿Por qué Unai Simón ha decidido mantener en secreto la identidad de su novia? Esta es la razón por la que el arquero español mantiene su vida en privado y sin redes sociales.
Julio 19, 2026
 · 
Melisa Velázquez