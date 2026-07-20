TelevisaUnivision suma más de 30 millones de espectadores en final Argentina Vs España

La televisora de San Ángel registró una audiencia histórica de 24.1 millones de espectadores en televisión abierta, superando a su competencia por un 26%, de acuerdo con datos de la ACAM.

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Este éxito corona una cobertura multiplataforma sin precedentes. A lo largo de la justa mundialista, la sinergia entre la televisión abierta y el alcance de ViX mantuvo un dominio absoluto. Las familias mexicanas sintonizaron la plataforma de streaming en busca de la mejor calidad de imagen, análisis agudos, narraciones emocionantes y ángulos exclusivos, logrando que este vibrante encuentro sumara 6.4 millones de espectadores en ViX. Con ello la transmisión de TelevisaUnivision, a través de su multiplataforma, llegó a un total de 30.5 millones de espectadores.

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Tras el pitazo final y España levantando la copa, se cierra un capítulo inolvidable que deja la vara muy alta para el futuro del fútbol. La fiesta mundialista se despide de nuestras tierras, pero la cuenta regresiva ya ha comenzado: nos vemos en 2030 para volver a vibrar, gritar y romper récords juntos. Nos quedan cuatro años para seguir alimentando la ilusión, afinar la estrategia y volver a lanzarle al destino esa pregunta que hoy se queda grabada en el alma de toda la afición: "¿Y si, sí?”.