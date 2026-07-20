Quién es la pareja del español Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro

Rodri Hernández suma un impresionante premio en su carrera al ser reconocido como Mejor Jugador del Mundial 2026, siendo líder del mediocampo español y una de las figuras determinantes para conquistar el campeonato, consolidándose como uno de los futbolistas más influyentes de su generación.

Desde hace 10 años, Rodri Hernández tiene una relación con Laura Iglesias, una médica española con quien mantiene una de las relaciones más discretas del futbol europeo. Ambos se conocieron mientras estudiaban en la Universidad Jaume I de Castellón. Rodri cursaba Administración y Dirección de Empresas al mismo tiempo que comenzaba a consolidarse en el Villarreal, mientras Laura estudiaba Medicina. Lo que comenzó como una amistad durante la etapa universitaria terminó convirtiéndose en una sólida relación sentimental.

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Aunque la pareja de Rodri ha decidido mantenerse alejada de los medios, se sabe que desarrolla su carrera en la medicina, especializándose como cirujana.

Su bajo perfil contrasta con la fama internacional de Rodri, quien en distintas ocasiones ha reconocido que Laura ha sido una pieza clave en su crecimiento profesional y personal. Incluso cuando ganó el Balón de Oro en 2024, el futbolista le dedicó un emotivo mensaje durante la ceremonia al coincidir con el aniversario de su relación.