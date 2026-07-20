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Rodri Hernández
Sports
Quién es la pareja del español Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro
El nombre de Rodri se ha convertido en uno de los más importantes del futbol mundial, luego de ser reconocido como el Mejor Jugador del Mundial de 2026
Julio 20, 2026
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Diana Laura Sánchez